Live: ÖFB-Team erfährt Stadien und Ankick-Zeiten für die WM
Hochspannung

Live: ÖFB-Team erfährt Stadien und Ankick-Zeiten für die WM

06.12.25, 17:06
Österreich trifft bei der WM 2026 auf Jordanien, Argentinien und Algerien. Jetzt erfahren wir bei der zweiten Auslosungs-Show, wann und wo wir im Sommer spielen. 

Österreichs erste Partie wird am 16. Juni gegen Jordanien stattfinden. Das erste Highlight folgt dann am 22. Juni: das Duell gegen Argentinien, bevor das möglicherweise entscheidende dritte Gruppenspiel gegen Algerien am 27. Juni ansteht.

Die genauen Stadien und Zeiten werden heute bekanntgegeben – zur Auswahl stehen Santa Clara bei San Francisco, Arlington bei Dallas und Kansas City.

WM-Gruppen
© AFP

Bereits jetzt steht fest, auf welchem TV-Sender die Spiele zu sehen sein werden. Der ORF hat sich die Rechte an allen 104 WM-Spielen gesichert, vergibt jedoch 52 davon an Servus TV. In diesem Rahmen wird das erste und dritte Gruppenspiel der Österreicher im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein, während die Partie gegen Argentinien auf Servus TV übertragen wird. 

 17:19

Spannung steigt

Um 18 Uhr geht's los!

 17:18

Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien

Santa Clara Levi's Stadium © Getty

Eröffnung: 17. Juli 2014,

Oberfläche: Naturrasen,

Kosten: 1,2 Mrd. US-Dollar,

Kapazität: 71.000 Zuschauer

 17:17

Arrowhead-Stadium in Kansas City, Missouri

Arrowhead Stadium, Kansas City © Getty

Eröffnung: 12. August 1972,

Oberfläche: Naturrasen (seit 1994),

Kosten: 43 Mio. US-Dollar (1972),

Kapazität: 73.000 Zuschauer

 17:16

Diese Stadien können es werden: AT&T-Stadium in Arlington, Texas

AT&T-Stadium Arlington © Getty

Eröffnung: 27. Mai 2009,

Oberfläche: Kunstrasen,

Kosten: 1,3 Mrd. US-Dollar,

Kapazität: 94.000 Zuschauer

 16:44

Ronaldo und Totti

Die beiden Fußball-Legenden Ronaldo und Francesco Totti werden uns heute verraten wann und wo Österreich spielen wird.

 16:43

Nächste Show

Nach der gestrigen Auslosung legen die Veranstalter noch eins drauf. In einer "Reveal"-Veranstaltung wird der genaue Terminplan vorgestellt.

