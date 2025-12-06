Live: ÖFB-Team erfährt Stadien und Ankick-Zeiten für die WM

Österreich trifft bei der WM 2026 auf Jordanien, Argentinien und Algerien. Jetzt erfahren wir bei der zweiten Auslosungs-Show, wann und wo wir im Sommer spielen.

Österreichs erste Partie wird am 16. Juni gegen Jordanien stattfinden. Das erste Highlight folgt dann am 22. Juni: das Duell gegen Argentinien, bevor das möglicherweise entscheidende dritte Gruppenspiel gegen Algerien am 27. Juni ansteht.

Die genauen Stadien und Zeiten werden heute bekanntgegeben – zur Auswahl stehen Santa Clara bei San Francisco, Arlington bei Dallas und Kansas City.

© AFP

Bereits jetzt steht fest, auf welchem TV-Sender die Spiele zu sehen sein werden. Der ORF hat sich die Rechte an allen 104 WM-Spielen gesichert, vergibt jedoch 52 davon an Servus TV. In diesem Rahmen wird das erste und dritte Gruppenspiel der Österreicher im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein, während die Partie gegen Argentinien auf Servus TV übertragen wird.