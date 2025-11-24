Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Female Empowerment. Die Spice Girls waren die berühmteste Girl-Band aller Zeiten.
© Getty Images

Nächstes Jahr

Spice Girls: Comeback zum Jubiläum mit Beckham-Sensation

24.11.25, 09:06
Teilen

Das wäre die Popsensation! Fans freuen sich schon sehr ...

Seitdem auf Netflix alle ihre neue Biografie gesehen haben, sind Fans überzeugt:  Victoria Beckham  wollte damit den Grundstein für eine Ankündigung legen, die ihre Fans in Begeisterung versetzen wird!

Mehr zum Thema

Spice Girls
© getty

Seit Jahren ist die 51-jährige Victoria die Bremse der Spice Girls. Sie weigerte sich, Mel B, Emma Bunton, Melanie C und Geri Horner 2019 auf ihrer Tournee zu begleiten, und äußerte sich mehrfach dazu, dass sie sich von der Gruppe entfernt habe.

Lesen Sie auch

Lied hochgeladen

Aber die Modedesignerin hat in den letzten Monaten viele Hinweise darauf gegeben, dass Posh Spice aus dem Ruhestand zurückkehrt. Der bislang deutlichste Hinweis kam, als sie einen Clip hochlud, in dem sie ungeschminkt eine Live-Akustikversion eines ihrer größten Hits sang, obwohl sie offen über ihre Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Stimme gesprochen hatte.

Für die Kiddies

Nächstes Jahr ist es drei Jahrzehnte her, dass die Spice Girls mit ihrer Debütsingle „Wannabe“ die Welt eroberten – und da Scary, Baby, Sporty und Ginger diesen Anlass groß feiern wollen, sollte einer großen Comeback-Tour - mit allen Beteiligten - nichts im Wege stehen! Der größte Hinweis darauf kommt aus der Doku - da hat Vic festgestellt, wie schade es ist, dass ihre Kinder noch sehr klein waren, als sie zum letzten Mal auftrat...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden