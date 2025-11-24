Spice Girls: Comeback zum Jubiläum mit Beckham-Sensation

Das wäre die Popsensation! Fans freuen sich schon sehr ...

Seitdem auf Netflix alle ihre neue Biografie gesehen haben, sind Fans überzeugt: Victoria Beckham wollte damit den Grundstein für eine Ankündigung legen, die ihre Fans in Begeisterung versetzen wird!

Seit Jahren ist die 51-jährige Victoria die Bremse der Spice Girls. Sie weigerte sich, Mel B, Emma Bunton, Melanie C und Geri Horner 2019 auf ihrer Tournee zu begleiten, und äußerte sich mehrfach dazu, dass sie sich von der Gruppe entfernt habe.

Aber die Modedesignerin hat in den letzten Monaten viele Hinweise darauf gegeben, dass Posh Spice aus dem Ruhestand zurückkehrt. Der bislang deutlichste Hinweis kam, als sie einen Clip hochlud, in dem sie ungeschminkt eine Live-Akustikversion eines ihrer größten Hits sang, obwohl sie offen über ihre Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Stimme gesprochen hatte.

Nächstes Jahr ist es drei Jahrzehnte her, dass die Spice Girls mit ihrer Debütsingle „Wannabe“ die Welt eroberten – und da Scary, Baby, Sporty und Ginger diesen Anlass groß feiern wollen, sollte einer großen Comeback-Tour - mit allen Beteiligten - nichts im Wege stehen! Der größte Hinweis darauf kommt aus der Doku - da hat Vic festgestellt, wie schade es ist, dass ihre Kinder noch sehr klein waren, als sie zum letzten Mal auftrat...