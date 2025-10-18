Victoria Beckham: Spice Girls-Comeback nach 13 Jahren

„Posh Spice“ ist zurück! Victoria Beckham kehrt erstmals seit über einem Jahrzehnt zu den Spice Girls zurück – für ein neues, animiertes Superheldinnen-Projekt. Das legendäre Girl-Power-Quintett steht damit vor seiner ersten gemeinsamen Produktion seit der Olympia-Show 2012.

Nach 13 Jahren ist es offiziell: Victoria Beckham (51) schließt sich wieder ihren früheren Bandkolleginnen Geri Horner, Melanie Brown, Melanie Chisholm und Emma Bunton an. Gemeinsam arbeiten sie an einem neuen Animationsprojekt, das den Titel „The Spice Girls“ trägt.

Laut der IMDb-Seite befindet sich das Projekt noch in der frühen Produktionsphase. Alle fünf Mitglieder sollen ihre legendären Alter Egos – Posh, Ginger, Scary, Sporty und Baby Spice – selbst vertonen. Die Beschreibung verspricht: „Ein animiertes Projekt, das die Spice Girls als Superheldinnen zeigt.“

Ob es sich dabei um einen Film oder eine Serie handelt, bleibt vorerst geheim – ebenso das genaue Startdatum.

Reunion nach 12 Jahren – Fans feiern Victoria

Die Nachricht platzte just in dem Moment, als Victoria Beckham in London die Premiere ihrer neuen Netflix-Doku „Victoria Beckham“ feierte. An ihrer Seite: Ehemann David Beckham (50) und ihre Kinder – nur Sohn Brooklyn fehlte, angeblich wegen familiärer Spannungen.

Ex-Bandkolleginnen ohne sie unterwegs

Auch ihre Ex-Bandkolleginnen Emma, Geri und Mel C erschienen zur Unterstützung auf dem roten Teppich. Mel B war aus beruflichen Gründen in den USA, schickte aber Blumen und Grüße.

Victoria selbst hat seit der legendären Olympia-Performance 2012 nicht mehr mit den Spice Girls auf der Bühne gestanden – während die anderen vier 2019 eine erfolgreiche UK-Tournee spielten.