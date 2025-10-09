Premiere der Victoria Beckham-Doku: Austro-Model stiehlt Hollywood-Stars die Show

London verwandelte sich gestern Abend in den glamourösen Schauplatz einer Fashion-Ikone: Victoria Beckham feierte die Premiere ihrer dreiteiligen Netflix-Dokumentation „Victoria Beckham“ im Curzon Mayfair. Die Serie begleitet sie auf ihrem Weg vom Spice Girl zur weltweit gefeierten Modedesignerin.

London glitzerte gestern Abend heller als sonst, als Victoria Beckham die Premiere ihrer mit Spannung erwarteten Netflix-Dokumentation „Victoria Beckham“ feierte. Der Curzon Mayfair verwandelte sich in einen Laufsteg der Extraklasse, auf dem Hollywood-Größen und Fashion-Ikonen Seite an Seite flanierten. Kein Wunder, dass Eva Longoria, die Spice Girls und die gesamte Beckham-Family zum feierlichen Anlass erschienen!

© Getty Images

Nadine Leopold als überraschender Star-Gast

Doch wer wirklich für Gesprächsstoff sorgte, war ein unerwarteter Stargast aus Österreich: Topmodel Nadine Leopold mischte sich elegant unter die Hollywood-Stars. Nadine überzeugte in einem modernen grauen Anzug (selbstverständlich von Victoria Beckhams Label), kombiniert mit einer grauen Tasche und offenen Haaren – schlicht, aber unglaublich stilvoll.

Nadine Leopold © Getty Images

Das Austro-Model ist nicht nur seit Jahren mit der Designerin befreundet, sondern verbindet die beiden auch eine langjährige Zusammenarbeit für ihre Marke. Es ist daher nur logisch, dass sie bei der Premiere anwesend war.

Eva Longoria © Getty Images

Victoria strahlte in einem Ensemble aus eigener Kollektion: ein weißer Schlitzrock mit strukturiertem Blazer, das die Eleganz der Designerin perfekt unterstrich. Nach der Premiere ging die Feier in der exklusiven Mayfair-Location „5 Hertford Street“ weiter, wo sich Stars und VIPs beim Afterparty-Event die Klinke in die Hand gaben.

Melanie C © Getty Images

Die Premiere war emotional aufgeladen. Victoria nutzte die Gelegenheit für eine Dankesrede, in der sie offen über ihren persönlichen Weg sprach – inklusive ihres Kampfes mit einer Essstörung und der intensiven Therapie, die sie im vergangenen Jahr durchlaufen hat. „Ich begann wirklich, an mir zu zweifeln und mich nicht zu mögen“, gestand Victoria und offenbarte dabei eine bisher kaum bekannte Seite ihrer Persönlichkeit. Die Victoria Beckham Doku ist ab 9. Oktober auf Netflix zu sehen.