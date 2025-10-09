Victoria Beckham: „Man sah in mir nur nur die Ehefrau eines Fußballers"

Victoria Beckham spricht in einer neuen Netflix-Doku so offen wie nie über ihr persönliches und berufliches Leben.

Sie ist Popstar, Stilikone, Ehefrau eines Fußballgottes – und war doch lange Zeit auf der Suche nach sich selbst. In einer neuen Netflix-Doku zeigt sie sich vor allem sehr verletzlich, in der sie in ihrer Berufslaufbahn zurückblickt und klar wird: Sie hatte es nicht immer leicht. Die deutsche „Bild“ berichtet über den ersten Einblick in die Serie.

„Einsame Zeit als Ehefrau eines Fußballers“

Sie spricht in der Serie über die „einsame“ Zeit, in der sie „nur die Ehefrau eines Fußballers“ war. Mit 19 wurde Victoria Beckham Mitglied der legendären Spice Girls - der erfolgreichsten Girlband der 90er-Jahre. 1997 lernte sie David Beckham kennen, damals aufstrebender Jungstar von Manchester United.

© Getty Images

Zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Heute ist sie Mutter von drei Kindern.

2001 kam das Karriere-Aus

Während die Karriere ihres Mannes steil bergauf ging, war für Victoria 2001 das Kapitel als Sängerin jedoch beendet.

© Getty Images

Mit einer Solo-Karriere konnte sie keinen Durchbruch erzielen. Jahrelang war sie auf der Suche nach sich selbst, feuerte ihren Mann bei wichtigen Spielen an und wurde von britischen Medien als Ehefrau, die ihrem Mann nur das Rampenlicht stehlen wolle, abgestempelt. „Ich wollte immer gemocht werden“, sagt die heutige Modedesignerin in der Doku.

„Fühlte permanent, dass ich nicht gut genug war"

Victoria und David Beckham © Netflix/Getty

„Ich fühlte permanent, dass ich nicht gut genug war, und das war sehr schmerzhaft“, erinnert sich Victoria. Auch David Beckham blickt zurück: „Früher war sie immer lustig, fröhlich, lachte viel und war selbstbewusst – und das verschwand langsam.“

Nach ihrer gescheiterten Solokarriere stürzte sich Victoria Beckham in ihr Herzensprojekt: Sie wollte Modedesignerin werden - und diesen Traum erfüllte sie sich, auch wenn sie anfangs als bloße „Spielerfrau“ nicht ernst genommen wurde. Heute startet Beckham erfolgreich durch, mit einer ganz eigenen Vision.