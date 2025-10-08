Alles zu oe24VIP
John Lithgow Emmys
© Reuters

Serie vor Start

Harry-Potter-Star: Erstes Foto des neuen Dumbledore aufgetaucht

08.10.25, 20:23
Teilen

John Lithgow schlüpft in die Rolle des Albus Dumbledore. Nun wurde das erste Bild des „Harry Potter“-Schulleiters veröffentlicht. 

Seit Juli laufen die Dreharbeiten zur neuen „Harry Potter“-Serie, die auf der beliebten Buchreihe von J.K. Rowling (60) basiert. Die ersten Folgen sollen Ende 2026 bis Anfang 2027 erscheinen.

Lithgow erstmals als Dumbledore zu sehen

Auf der Plattform X sorgt ein Foto von John Lithgow (79) für Aufsehen. Der US-Schauspieler, bekannt aus „Planet der Affen“ und „Dexter“, ist erstmals im ikonischen Dumbledore-Gewand zu sehen – samt langem, bis zum Gürtel reichendem Bart. Damit bekommen Fans einen ersten Eindruck vom neuen Schulleiter von Hogwarts.

John Lithgow Emmys
© Reuters

Hochkarätige Besetzung bestätigt

Neben Lithgow wurden weitere Darstellerinnen und Darsteller bekannt gegeben: Janet McTeer (64) übernimmt die Rolle der Professorin McGonagall, Paapa Essiedu (35) spielt Severus Snape und Nick Frost (53) verkörpert Rubeus Hagrid. Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück: Warwick Davis (55) ist wieder als Professor Filius Flitwick zu sehen – er war bereits in den Kinofilmen Teil des Ensembles.

Nachwuchstalente in Hauptrollen

Die Hauptrollen von Harry, Ron und Hermine übernehmen die Jungdarsteller Dominic McLaughlin (11), Alastair Stout und Arabella Stanton. Wie schon bei den Kinofilmen setzt die Serie auf bislang unbekannte Talente.

lithgow_pps
(c) Photo Press Service, www.photopress.at
© oe24

Streamingstart und Erwartungen

Die „Harry Potter“-Filme, die zwischen 2001 und 2011 erschienen, gelten als Klassiker der modernen Filmgeschichte. Die Serie wird zunächst auf dem US-Streamingdienst Max zu sehen sein. Ob sie an den Erfolg der Filme anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

