Geheime Verlobung für DIESEN "Harry Potter"-Star?

Emma Watson hat sich in den letzten Jahren bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – umso größer die Überraschung, als sie nun bei der Pariser Fashion Week auftauchte. Dort sorgte die Schauspielerin nicht nur mit ihrem eleganten Look, sondern vor allem mit einem mysteriösen Ring für Aufsehen

In einem zartrosa Minikleid, kombiniert mit schwarzen Kitten-Heels und einer Wildlederjacke in Cognac-Ton, zog Emma Watson am Montag alle Blicke auf sich. Der eigentliche Hingucker aber funkelte an ihrer linken Hand: ein Halo-Ring im Vintage-Stil, der sofort Gerüchte um eine mögliche Verlobung entfachte. Nach der Show legte Watson einen ebenso spektakulären Abgang hin – per Motorrad und mit Helm sauste sie vom Palais d’Iéna zurück zu ihrem Hotel. Ein Auftritt, wie ihn die Schauspielerin zuletzt selten zeigte.

Emma Watson © Getty

Die Spekulationen um ihr Liebesleben lassen nicht lange auf sich warten. Seit Sommer 2024 wird Emma Watson mit dem Oxford-Studenten Kieran Brown in Verbindung gebracht. Die beiden wurden erstmals im Juli vergangenen Jahres küssend auf dem Universitätsgelände fotografiert. Laut "Daily Mail" sollen sie sich während ihres Masterstudiums im kreativen Schreiben kennengelernt haben. Kieran promoviert derzeit im Bereich Literatur und Wirtschaft des 19. Jahrhunderts.

© getty

Über ihre Beziehung ist wenig bekannt – Brown meidet die Öffentlichkeit, und auch Watson hält ihr Privatleben traditionell unter Verschluss. Weder eine Verlobung noch die Beziehung selbst wurden bislang offiziell bestätigt.

Hollywood-Star liebt Studenten

Erst im September hatte die Schauspielerin im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty offen über den gesellschaftlichen Druck zu heiraten gesprochen: "Ich halte es für eine solche Gewalt und Grausamkeit gegenüber den Menschen – und insbesondere gegenüber jungen Frauen –, ihnen das Gefühl zu geben, sie seien wertlos, wenn sie nicht verheiratet sind."

Ganz ausschließen wollte Watson eine Ehe allerdings nicht: "Ich hoffe, dass es mir gelingt, aber ich habe keinen Anspruch darauf. Entweder ist es Teil meiner Bestimmung – oder nicht."

Emma Watson © Getty

Ob der funkelnde Ring also tatsächlich ein Symbol für eine bevorstehende Hochzeit ist oder einfach nur ein modisches Statement bleibt, verriet die Schauspielerin bisher nicht. Sicher ist nur: Mit ihrem Auftritt in Paris hat Emma Watson nicht nur die Modewelt, sondern auch ihre Fans wieder verzaubert.