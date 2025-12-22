Dschungelcamp 2026: Erste Kandidatin fix – DIESE Promis sorgen schon jetzt für Wirbel

Die Kandidaten-Auswahl für 2026 verspricht reichlich Zündstoff – ganz nach dem Geschmack jener Trash-TV-Fans, die auf Reibung, Drama und Eskalation setzen.

In wenigen Wochen geht eines der erfolgreichsten Reality-Formate im deutschsprachigen Fernsehen in die nächste Runde. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kehrt 2026 auf die Bildschirme zurück – und wie jedes Jahr brodelt die Gerüchteküche rund um mögliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits kräftig. Das Interesse ist groß, denn ein Platz im australischen Busch bedeutet für viele Prominente den endgültigen Ritterschlag im Kosmos des Trash-TV.

Mehr lesen:

Fix ist mittlerweile zumindest ein Name: RTL hat mit Mirja du Mont die erste Kandidatin offiziell bestätigt. Wer darüber hinaus im Jänner 2026 von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) im Dschungel begrüßt wird, ist zwar noch nicht endgültig entschieden, doch zahlreiche prominente Namen kursieren bereits.

Mirja du Mont © Getty

Noch vor Kurzem hatte Mirja in einem Interview betont, eine Teilnahme am Dschungelcamp nicht in Erwägung zu ziehen. Diese Aussage dürfte bewusst in die Irre geführt haben, denn mittlerweile steht fest: Die Ex-Ehefrau von Sky du Mont wird im Jänner 2026 tatsächlich am Lagerfeuer im australischen Busch Platz nehmen.

Spekulationen um weitere Teilnehmer

Ebenfalls gehandelt wird Nicole Belstler-Boettcher, Tochter der Schauspiel-Ikone Grit Boettcher. Vielen Zuseherinnen und Zusehern ist die Münchnerin aus Serien wie „Marienhof“ oder „Die Rosenheim-Cops“ bekannt. Reality-TV-Erfahrung bringt sie ebenfalls mit: 2018 war sie bei „Promi Big Brother“ zu sehen. Laut „Bild“ steht nun der nächste große Reality-Auftritt bevor.

Nicole Belstler-Boettcher © Getty

Nach der Dschungelkrone greift offenbar auch Patrick Romer. Der aus „Bauer sucht Frau“ und „Das Sommerhaus der Stars“ bekannte TV-Landwirt polarisiert – nicht zuletzt wegen seines umstrittenen Verhaltens gegenüber Ex-Freundin Antonia Hemmer vor laufenden Kameras. Ob er diese Vorgeschichte im Dschungel zum Problem werden könnte, wird sich zeigen.

Explosive Auswahl

Als weiterer möglicher Kandidat gilt Schauspieler Stephen Dürr. Bekannt aus Serien wie „Unter uns“ oder „In aller Freundschaft“, war er zuletzt 2016 bei „Promi Big Brother“ und 2025 bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Ein Wechsel vom Studio-Set in den Dschungel erscheint daher nicht unrealistisch.

Für ordentlich Wirbel sorgen könnte auch Ariel Hediger. Die erst 22-jährige Schweizerin hat sich mit Auftritten in Formaten wie „Are You The One?“ oder „Prominent getrennt“ einen Namen gemacht. Laut „Bild“ soll sie Teil der kommenden Staffel sein – und für reichlich Konfliktpotenzial sorgen.

Die Liste möglicher Teilnehmer wächst weiter. Auch Hubert Fella wird als Kandidat gehandelt. Der Ehemann von Matthias Mangiapane sammelte bereits Erfahrung in „Das Sommerhaus der Stars“ (2017) und „Kampf der Realitystars“ (2020). Sein Partner saß 2018 selbst am berühmten Lagerfeuer im australischen Busch.

Simone Ballack im Camp?

Ein besonders prominenter Name sorgt in der Society für Gesprächsstoff: Simone Ballack. Offiziell bestätigt ist ihre Teilnahme bislang nicht, doch laut Informationen wurde die Ex-Partnerin von Michael Ballack bereits für die Staffel 2025 angefragt. Damals scheiterten die Gespräche offenbar an der Gage. Nun soll RTL mit einem deutlich attraktiveren Angebot locken.





Auch Hardy Krüger Jr. könnte 2026 den Weg nach Australien antreten. Der Sohn der Filmlegende Hardy Krüger war zuletzt unter anderem bei „Let’s Dance“ zu sehen. Laut „Bild“ möchte er im Dschungel sein wahres Ich abseits der öffentlichen Rolle zeigen – und womöglich um den Titel des Dschungelkönigs kämpfen.

Auf der Wunschliste soll zudem Umut Tekin stehen. Bekannt aus „Die Bachelorette“ und „Temptation Island VIP“, sorgte er gemeinsam mit Freundin Emma Fernlund 2024 im „Sommerhaus der Stars“ für Schlagzeilen. Kurz nach dem Aus folgte die Trennung. Ein Auftritt im Dschungelcamp könnte neue Einblicke in das Privatleben des Reality-TV-Machos liefern.

Umstrittenster Kandidat

Besonders brisant wäre eine Teilnahme von Gil Ofarim. Der Musiker und „Let’s Dance“-Sieger machte in den vergangenen Jahren weniger mit seiner Musik als mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Nach dem öffentlichen Rosenkrieg mit Ehefrau Verena und dem Skandal rund um einen Antisemitismus-Vorwurf im Jahr 2021, der sich später als Verleumdung herausstellte, könnte das Dschungelcamp für ihn eine Chance zur Imagekorrektur sein.

Von der Ersatzbank direkt ins Rampenlicht könnte Eva Benetatou rücken. Die ehemalige „Bachelor“-Finalistin war bereits in zahlreichen Reality-Formaten vertreten, darunter „Promi Big Brother“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Kampf der Realitystars“. 2025 fungierte sie angeblich als Ersatzkandidatin für das Dschungelcamp – ob sie nun tatsächlich einzieht, bleibt offen. Zuletzt sorgte sie mit einer Affäre mit dem verheirateten Serkan Yavuz für mediales Aufsehen.





Für zusätzlichen Zündstoff könnte Samira Yavuz sorgen. Die Noch-Ehefrau von Serkan Yavuz wird ebenfalls als mögliche Kandidatin gehandelt. Sollten tatsächlich sowohl sie als auch Eva Benetatou im Camp landen, wäre eine explosive Konstellation vorprogrammiert.

Bis zur offiziellen Bekanntgabe aller Teilnehmer bleibt Raum für Spekulationen. Sicher ist jedoch schon jetzt: Auch 2026 dürfte „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder für Schlagzeilen, Emotionen und ein Millionenpublikum sorgen.