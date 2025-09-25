Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Die schnellsten Pferde der Welt in Schloss Schönbrunn
© Longines Global Champions Tour

Reitsport

Die schnellsten Pferde der Welt in Schloss Schönbrunn

25.09.25, 11:57
Teilen

Wien wird von 26. bis 28. September zum Zentrum des internationalen Reitsports. Dann gastiert die Longines Global Champions Tour (LGCT) in der Bundeshauptstadt – und verwandelt den Ehrenhof von Schloss Schönbrunn erstmals in einen einzigartigen Turnierplatz.  

Das Starterfeld ist bei der Premiere stark besetzt: 15 der aktuellen Top-30-Reiterinnen und -Reiter werden in Wien an den Start gehen.

Vor der historischen Kulisse treffen insgesamt 60 der weltweit besten Reiterinnen und Reiter aus 23 Nationen aufeinander und treten in spannenden Wettbewerben gegeneinander an. Darunter befinden sich zahlreiche Top-Stars des Springreitens wie Christian Kukuk, Marcus Ehning, Ben Maher, Henrik von Eckermann und der Österreicher Max Kühner. 

Heimturnier – acht Österreicherinnen und Österreicher gehen an den Start

Bei der Premiere am Schloss Schönbrunn starten neben Katharina Rhomberg und Max Kühner auch Bianca Babanitz, Thomas Himmelmayer, Julia Kogelnig, Gerfried Puck, Alessandra Reich und Markus Saurugg in der CSI-5*-Kategorie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden