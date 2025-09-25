Die schnellsten Pferde der Welt in Schloss Schönbrunn

Wien wird von 26. bis 28. September zum Zentrum des internationalen Reitsports. Dann gastiert die Longines Global Champions Tour (LGCT) in der Bundeshauptstadt – und verwandelt den Ehrenhof von Schloss Schönbrunn erstmals in einen einzigartigen Turnierplatz.

Das Starterfeld ist bei der Premiere stark besetzt: 15 der aktuellen Top-30-Reiterinnen und -Reiter werden in Wien an den Start gehen.

Vor der historischen Kulisse treffen insgesamt 60 der weltweit besten Reiterinnen und Reiter aus 23 Nationen aufeinander und treten in spannenden Wettbewerben gegeneinander an. Darunter befinden sich zahlreiche Top-Stars des Springreitens wie Christian Kukuk, Marcus Ehning, Ben Maher, Henrik von Eckermann und der Österreicher Max Kühner.

Heimturnier – acht Österreicherinnen und Österreicher gehen an den Start

Bei der Premiere am Schloss Schönbrunn starten neben Katharina Rhomberg und Max Kühner auch Bianca Babanitz, Thomas Himmelmayer, Julia Kogelnig, Gerfried Puck, Alessandra Reich und Markus Saurugg in der CSI-5*-Kategorie.