Thomas Brezina
© Instagram

Beendet

Brezina-Aus beim ORF: Es ging um Millionen

08.10.25, 14:05
Der ORF trennte sich recht überraschend von Thomas Brezina - das steckt dahinter.

Fans waren vor den Kopf gestoßen als das bekannt wurde: Autor und Produzent Thomas Brezina wird nicht länger Teil der  ORF-Familie sein .

Schlusspunkt

Nach 40 Jahren gehen der  ORF und Brezina  nun getrennte Wege. Die Verkündung kam sehr überraschend: In einer Aussendung des öffentlich-rechtlichen hieß es: "Im Rahmen einer inhaltlichen und budgetären Neuausrichtung im Kinderprogramm des ORF konnte die bisherige Zusammenarbeit mit KidsTV leider nicht fortgeführt werden." 

Tom Turbo Brezina
© ORF/Günther Pichlkostner

Neuausrichtung  

Nun wurden weitere Details aus dem Umfeld bekannt, wie der Standard zu berichten weiß. So soll die budgetäre  Neuausrichtung  eine Differenz von rund 1,5 Millionen Euro betragen haben. Denn: Für Brezinas Produktionen habe es dieses Jahr 2,5 Millionen gegeben, im Jahr 2026 wäre es knapp mehr als eine Million gewesen und dass für mehr Sendezeit.

Brezina und seine Formate waren über 30 Jahre lang ein Zugpferd des ORF. Mit Formaten wie "Tom Turbo", "Forscherexpress" oder "Schmatzo". Wie es nun weitergehen werde, ist ungewiss.

Fans entsetzt

Viele Fans sehen das Aus von Brezina sehr kritisch. Denn damit geht einer, der Kinderfernsehn wirklich verstanden hat und sich stets dafür einsetzt, Kindern niveauvolle Angebote zu machen. Nicht zuletzt ist das auch sichtbar bei seinen Büchern.

