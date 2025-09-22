Thomas Brezina über ORF-Abschied: "Ich bin traurig"

Der Star-Autor musste seine Zusammenarbeit mit dem ORF nach 40 Jahren beenden. In einem ersten Statement verrät er, wie es jetzt weitergeht.

Es war ein Schock für alle Fans von "Tom Turbo" & Co - nach 40 Jahren gehen der ORF und Autor Thomas Brezina getrennte Wege. Die Verkündung kam sehr überraschen, offenbar auch für Brezina selbst. In einer Aussendung des öffentlich Rechtlichen hieß es: "Im Rahmen einer inhaltlichen und budgetären Neuausrichtung im Kinderprogramm des ORF konnte die bisherige Zusammenarbeit mit KidsTV leider nicht fortgeführt werden."

Der Vertrag werde mit Ende 2025 auslaufen. Jetzt äußerte sich Brezina selbst zu dem ORF-Aus: "Ein großes Kapitel geht für mich zu Ende. Nach vier Jahrzehnten intensiver kreativer Arbeit endet meine Zusammenarbeit mit dem ORF. Ich bin traurig – denn ich habe noch viele Ideen. Und gleichzeitig bin ich zutiefst dankbar", schreibt er auf Facebook.

"Tom Turbo"-Abenteuer bald woanders?

Weiters lässt er wissen, dass sein Erzählen weitergehe: "Für Kinder. Für Erwachsene. In vielen Medien. Mit ganzer Kraft und großer Freude. Und ich bin sicher: Wir sehen uns auch im Fernsehen wieder." Spielt er da vielleicht gar darauf an, dass ein anderer Sender Interesse bekundet hat?