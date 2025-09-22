Alles zu oe24VIP
© ORF/Günther Pichlkostner

Paukenschlag

Aus für Tom Turbo: ORF trennt sich von Star-Autor Brezina

22.09.25, 15:48
Der ORF gibt völlig überraschend die Trennung von Starautor Thomas Brezina bekannt, der das Kinderfernsehen jahrelang mit Kultsendungen wie Tom Turbo geprägt hat.

Jahrzehntelang lief die Zusammenarbeit zwischen Thomas Brezina und dem ORF ganz wunderbar, doch jetzt folgte die plötzliche Verkündung des Aus. Die Firma KidsTV, die von Brezina geleitet wird und der ORF seien "übereingekommen, die langjährige Zusammenarbeit mit Ende 2025 zu beenden", hieß es am Montag in einer Aussendung.

"Die Entscheidung fiel nicht leicht, da die von Thomas Brezina entwickelten Sendungen das Kinderfernsehen über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt haben", heißt es weiter. "Im Rahmen einer inhaltlichen und budgetären Neuausrichtung im Kinderprogramm des ORF konnte die bisherige Zusammenarbeit mit KidsTV leider nicht fortgeführt werden."

 


 

Thomas Brezina dankt in der Aussendung dem Sender "für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und betont, wie glücklich er sei, in dieser Zeit so viele Formate für Kinder und Familien entwickelt und gestaltet zu haben".

Brezina prägte viele Generationen

Brezina habe "das Kinderprogramm geprägt wie kein anderer vor ihm, seine Figuren und Geschichten begeistern inzwischen Generationen von Kindern – daher hoffe ich, dass unsere gemeinsame Geschichte nur unterbrochen und noch lange nicht auserzählt ist“, sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Brezina ist nicht der einzige, dessen Vertrag mit dem ORF nicht verlängert wurde. Auch Christa Kummer und viele weitere Stars wurden kürzlich vor vollendete Tatsachen gestellt.

