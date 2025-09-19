Alles zu oe24VIP
© ORF (Screenshot)

Ihre letzte Sendung

Christa Kummer nimmt Abschied: "Meine High Heels werde ich nicht an den Nagel hängen!"

19.09.25, 20:14
"Die Meteorologin der Nation" hat ihre letzte Sendung hinter sich gebracht. Zu Tränen gerührt, verabschiedet sich Christa Kummer von den ORF-Zuschauern. Ebenfalls steht die Nachfolge schon fest.

Nach 30 Jahren verabschiedete sich die "ZiB"-Redaktion mit einem emotionalen Beitrag von Christa Kummer. Sie wünschten ihr, dass ihr "weiterhin die Sonne scheinen wird", bevor Kummer das letzte Mal für den ORF die Wetterprognose für das Spätsommer-Wochenende präsentierte.

Danach konnte sich "die Meteorologin der Nation" endlich verabschieden. Sie bedankte sich bei ihrem Team: "Technik, Regie, Ausstattung, die Gewandmeister". Kummer sprach auch zu den Zuschauern: "Ein großes Danke an Sie, meine Damen und Herren, dass ich 30 Jahre Gast sein durfte."

Nachfolge steht schon fest

Und ein letztes Versprechen gab sie noch: "Meine High Heels, die werde ich nicht an den Nagel hängen!" Kummer zog dabei ihre Schuhe aus und beendete die Sendung: "Zum letzten Mal noch einen wunderschönen guten Abend!"

Ihre Nachfolge steht schon fest. Ab dem 6. Oktober moderiert Wera Gruber erstmals das "ZiB-Wetter". Sie ist bereits seit 27 Jahren Teil des Wetterteams im ORF.

Wera Gruber
© ORF/Klaus Titzer

Über ihre neue Aufgabe sagt Gruber: "Jeder von uns ist täglich mit dem Wetter konfrontiert. Ob für Freizeitaktivitäten oder aus beruflichen Gründen, eine exakte Vorhersage bildet häufig die Grundlage für Entscheidungen. Es macht jeden Tag aufs Neue Spaß, möglichst genaue Prognosen für unser Publikum zu erstellen."

