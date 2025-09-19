Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Kopie von Heidi Klum.
© Getty

Wiesn-Party

Quoten-Debakel: Klums "HeidiFest" als Mega-Flop im TV

19.09.25, 14:54
Teilen

In Österreich hatte Heidi Klums Pre-Wiesn-Party nur 82.000 Zuseher - und das trotz der hohen Stardichte in München. 

Für ProSieben verlief der Donnerstagabend alles andere als erfolgreich. Die Show „HeidiFest“, moderiert von Heidi Klum (52), sollte Oktoberfest-Stimmung ins Wohnzimmer bringen – doch die Zuschauerzahlen blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Mehr lesen: 

Laut DWDL.de schalteten in Deutschland nur rund 760.000 Menschen ein. In der für den Sender so wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Format gerade einmal 5,9 Prozent Marktanteil. Schon der einstündige „Countdown“ zur Show war ein Flop: Nur 140.000 Zuschauer und 4,5 Prozent Marktanteil.

Stars und Nostalgie halfen nicht

Die Sendung setzte auf Dirndl, Tracht und volkstümliche Stimmung. Gäste wie Marianne & Michael oder Jürgen Drews (80), der erst kürzlich seinen Abschied von der Bühne verkündet hatte, sollten für Festzelt-Atmosphäre sorgen. Doch das Konzept verfing nicht – die Quote blieb schwach. In Österreich waren die Werte noch ernüchternder – hier schalteten gerade einmal 82.000 Menschen ein.

 


 

Heidi privat im Festtagslook

Während die Quoten enttäuschten, lief es für Heidi Klum selbst glamouröser: Sie glänzte beim „HeidiFest“ im auffälligen roten Dirndl mit weißer, tief ausgeschnittener Bluse, roten Heels und blumigem Haarreif. An ihrer Seite: Ehemann Tom Kaulitz (36), der sich farblich passend im roten Gilet zeigte. Auch der Rest der Klum-Kaulitz-Familie war beim Event mit dabei. Auch heimische Stars wie Sänger Peter Kraus, Designerin Marina Hoermanseder, Adi Weiss, Wahl-Wienerin Barbara Meier und viele weitere feierten im Hofbräuhaus mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Model-Mama Klum lud zum Heidi-Fest

  • Hayley Hasselhoff. 1/12
    Heidi Klum.
  • Hayley Hasselhoff. 2/12
    Franziska Knuppe
  • Hayley Hasselhoff. 3/12
    Leni Klum.
  • Hayley Hasselhoff. 4/12
    Peter und Mike Kraus.
  • Hayley Hasselhoff. 5/12
    Nik P. und Gattin Karin.
  • Hayley Hasselhoff. 6/12
    Roberto Blanco und seine Luzandra.
  • Hayley Hasselhoff. 7/12
    Barbara Meier.
  • Hayley Hasselhoff. 8/12
    Thomas und Claudia Anders.
  • Hayley Hasselhoff. 9/12
    Elias Becker und Freundin Yasmine Dahlberg
  • Hayley Hasselhoff. 10/12
    Popstar Sasha und seine Julia.
  • Hayley Hasselhoff. 11/12
    Ramona Drews, Jürgen Drews, Joelina Drews und Adrian Louis
  • Hayley Hasselhoff. 12/12
    Hayley Hasselhoff.

© Getty

Heidi Klum. 

© Getty

Franziska Knuppe 

© Getty

Leni Klum. 

© Getty

Peter und Mike Kraus. 

© Getty

Nik P. und Gattin Karin. 

© Getty

Roberto Blanco und seine Luzandra. 

© Getty

Barbara Meier. 

© Getty

Thomas und Claudia Anders. 

© Getty

Elias Becker und Freundin Yasmine Dahlberg 

© Getty

Popstar Sasha und seine Julia. 

© Getty

Ramona Drews, Jürgen Drews, Joelina Drews und Adrian Louis  

© Getty

Hayley Hasselhoff. 

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden