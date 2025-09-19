Quoten-Debakel: Klums "HeidiFest" als Mega-Flop im TV

In Österreich hatte Heidi Klums Pre-Wiesn-Party nur 82.000 Zuseher - und das trotz der hohen Stardichte in München.

Für ProSieben verlief der Donnerstagabend alles andere als erfolgreich. Die Show „HeidiFest“, moderiert von Heidi Klum (52), sollte Oktoberfest-Stimmung ins Wohnzimmer bringen – doch die Zuschauerzahlen blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Laut DWDL.de schalteten in Deutschland nur rund 760.000 Menschen ein. In der für den Sender so wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Format gerade einmal 5,9 Prozent Marktanteil. Schon der einstündige „Countdown“ zur Show war ein Flop: Nur 140.000 Zuschauer und 4,5 Prozent Marktanteil.

Stars und Nostalgie halfen nicht

Die Sendung setzte auf Dirndl, Tracht und volkstümliche Stimmung. Gäste wie Marianne & Michael oder Jürgen Drews (80), der erst kürzlich seinen Abschied von der Bühne verkündet hatte, sollten für Festzelt-Atmosphäre sorgen. Doch das Konzept verfing nicht – die Quote blieb schwach. In Österreich waren die Werte noch ernüchternder – hier schalteten gerade einmal 82.000 Menschen ein.





Heidi privat im Festtagslook

Während die Quoten enttäuschten, lief es für Heidi Klum selbst glamouröser: Sie glänzte beim „HeidiFest“ im auffälligen roten Dirndl mit weißer, tief ausgeschnittener Bluse, roten Heels und blumigem Haarreif. An ihrer Seite: Ehemann Tom Kaulitz (36), der sich farblich passend im roten Gilet zeigte. Auch der Rest der Klum-Kaulitz-Familie war beim Event mit dabei. Auch heimische Stars wie Sänger Peter Kraus, Designerin Marina Hoermanseder, Adi Weiss, Wahl-Wienerin Barbara Meier und viele weitere feierten im Hofbräuhaus mit.