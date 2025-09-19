"HeidiFest": Leni Klum sorgt im Hochzeits-Dirndl für Aufsehen

Mit 1000 Gästen, Live-Musik und einem riesigen Promi-Auflauf feierte Heidi Klum gestern Abend ihr erstes Oktoberfest im Münchner Hofbräuhaus. Doch der wahre Hingucker des Abends war ihre Tochter Leni, die in einem untypischen Wiesn-Look alle Blicke auf sich zog.

Gestern Abend ging Heidi Klums Oktoberfest, das „Heidifest“ über die Bühne, wo es vor Promis nur so wimmelte. Thomas Anders, Kerstin Ott und die Münchener Freiheit sorgten für ordentlich Stimmung, und die Feierlichkeiten wurden sogar live im TV übertragen. Das bunte Spektakel begeisterte nicht nur die Gäste vor Ort, sondern auch das Fernsehpublikum. Vor allem Model-Tochter Leni sorgte in einem strahlend weißen Dirndl für ordentlich Gesprächsstoff.

Leni Klum: Dirndl im Hochzeits-Look

Leni Klum entschied sich für ein komplett weißes Dirndl von Sportalm, das eher an ein Hochzeitskleid als an die traditionelle Wiesn-Garderobe erinnerte. Mit seinen bauschigen Blusenärmeln und der verspielten Optik sah Leni so aus, als würde sie gleich den Gang zum Altar hinlegen!

© Getty Images

Im Interview mit der Vogue verriet die 21-Jährige, dass sie sich am meisten auf das "Biertrinken und das Tanzen auf den Tischen" freue. Doch die Reaktionen auf ihr Outfit waren gemischt: Während ein Fan kommentierte, das Dirndl sei „zu sehr Hochzeitskleid“, lobte ein anderer es als „toll und überhaupt nicht altmodisch“. Aber eines ist sicher: Leni hat mit ihrem Look alle Blicke auf sich gezogen.

Heidi in Rot

Natürlich durfte auch die Gastgeberin nicht fehlen. Heidi Klum setzte auf Rot, ein absoluter Hingucker unter all den festlich gekleideten Gästen. In ihrem knallroten Dirndl, ebenfalls von Sportalm, und einer süßen Blumenkrone stach sie aus der Menge hervor.

© Getty Images

Doch der rote Look hatte noch eine besondere Bedeutung: „Ich trage Rot, weil ich verliebt bin“, erklärte Heidi in einem Interview, und der Grund dafür war natürlich ihr Ehemann Tom Kaulitz. Um ihre Liebe noch weiter zu unterstreichen, trug sie eine Halskette mit den Initialen ihres Mannes, „TOM“, und stellte klar, dass die beiden auch nach sechs Jahren Ehe immer noch absolut verliebt sind.

Gelungene Wiesn-Nacht

© Getty Images

Mit ihren legendären Halloween-Partys hat Heidi schon oft bewiesen, wie viel Gespür sie für ein gelungenes Event hat. Deswegen war es keine Überraschung, dass auch ihr erstes HeidiFest im Münchener Hofbräuhaus ein riesiger Erfolg wurde. Unterstützung bekam die GNTM-Chefin neben Leni und Tom auch vom Rest des Klum-Clans. Sogar Heidis Mama Erna ließ sich das bunte Spektakel nicht entgehen und mischte sich unter die fröhliche Gästeschar.