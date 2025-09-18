Wiesn-Hit: Heidi und Leni Klum tragen Dirndl von Austro-Label Sportalm

Heidi Klum hat die Wiesn-Zeit offiziell eingeläutet und lädt heute Abend zum exklusiven „HeidiFest“ ins legendäre Hofbräuhaus. Zusammen mit Tochter Leni probiert sie sich dafür durch verschiedene Dirndl-Looks des österreichischen Trachten-Labels Sportalm und sorgt schon jetzt für Begeisterung.

Am Donnerstagabend ist es endlich soweit: Heidi Klum lädt zum „HeidiFest“ ins Münchener Hofbräuhaus, das am Abend live im TV übertragen wird. Mit dabei sind nicht nur Schlagergrößen wie Roberto Blanco, Jürgen Drews und Howard Carpendale, sondern auch die Klum-Familie: Tochter Leni, Ehemann Tom Kaulitz und sein Zwillingsbruder Bill werden das Event ebenso begleiten.

Doch die brennendste Frage im Vorfeld lautet: Welches Dirndl wird Heidi Klum tragen? Die Antwort auf diese Frage wurde nun durch Heidi selbst enthüllt: Sie hat sich für das österreichische Label Sportalm aus Kitzbühel entschieden!

Fans dürfen über den Dirndl-Look abstimmen

Das Unternehmen, bekannt für seine luxuriösen Trachten, wird sowohl Heidi als auch ihre Tochter Leni einkleiden, ein absoluter Ritterschlag für die Marke!

Auf Instagram lässt die GNTM-Chefin ihre Fans regelmäßig an den Vorbereitungen teilhaben und hat ihre Community auch in die Wahl ihres Trachten-Outfits mit einbezogen. Ihre Fans dürfen mitentscheiden, welches der drei Dirndl-Looks Heidi für den großen Abend trägt! In einer Instagram-Umfrage präsentierte sie sich zusammen mit Tochter Leni in den verschiedenen Sportalm-Outfits und die Meinungen gehen natürlich auseinander.

Heidi als Trachten-Queen

Welches Dirndl es letztlich wird, bleibt bis zum Abend spannend. Doch schon jetzt zeigt Heidi ihre Liebe zur bayerischen Kultur. Bei den Vorbereitungen für das „HeidiFest“ gibt es bereits eine besondere Inszenierung der traditionellen Wiesn-Spezialitäten: Stelze, Kaiserschmarrn und natürlich ein gutes Bier, alles wird mit einem Lächeln und im Sportalm-Dirndl getestet.

Auftakt in die Oktoberfest-Saison

Der Countdown läuft! Wer bei der großen Wiesn-Party dabei sein will und wissen möchte, welches Dirndl Heidi Klum gewählt hat, sollte am 18. September ab 20:15 Uhr unbedingt vor dem Bildschirm sitzen. Das „HeidiFest“ wird live auf ProSieben und Joyn übertragen.