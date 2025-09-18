Geheime Einblicke: Heidi Klum zeigt auf Insta das Luxus-Goodie Bag fürs HeidiFest in München

Heute Abend verwandelt sich München in einen Hotspot für Glamour und Mode: Beim großen HeidiFest lädt Heidi Klum ihre VIP-Gäste zu einer glanzvollen Feier ein – und gibt auf Instagram bereits einen Vorgeschmack auf das exklusive Goodie Bag.

Heute Abend findet das mit Spannung erwartete HeidiFest in München statt – ein Event voller Glamour, Mode und Prominenz. Im Mittelpunkt steht Heidi Klum, die als Gastgeberin fungiert. Die Model-Mama glüht seit Tagen für das Oktoberfest vor und wird heute wohl schon im Vorfeld der Wiesn für das größte Highlight sorgen. Auf Instagram zeigt sie sich vorab nicht nur trinkfest, sondern auch spendabel. Jeder VIP-Gast bekommt ein Goodie Bag.

In Heidi Klums Instagram-Story wurde ein Blick auf den Inhalt des Goodie Bags gewährt – und es sind bereits ein paar ganz besondere Teile zu sehen:

Eine rote Kappe mit Herzmotiv – ein auffälliges, verspieltes Accessoire, das sofort ins Auge springt. Eine Luxustasche von Aigner – passend dazu, dass Heidi Klum aktuell als Testimonial für die neue Herbst-/Winterkollektion von Aigner fungiert.





Heidi & Aigner: Eine starke Fashion-Kooperation

Die Goodie Bag überraschend mit einem Stück aus dieser Kollektion zu kombinieren, wirkt deshalb wie ein geschickter Move – sowohl als Markeninszenierung als auch als Geschenk, das unter den Gästen Eindruck hinterlässt.





Was erwartet die Gäste noch?

Während der Abend offiziell erst beginnt, ranken sich bereits Spekulationen, was sonst noch im Goodie Bag sein könnte. Beauty-Produkte, kleine Accessoires, vielleicht ein Gutschein oder personalisierte Merchandising-Artikel – alles möglich.

Darüber hinaus wird es neben dem Goodie Bag zahlreiche Highlights geben: Mode-Präsentationen, Live-Musik, Stars und natürlich eine glamouröse Gästeliste. Jürgen Drews und Peter Kraus sind nur zwei der großen Namen, die hier angesagt sind.