Klum glüht schon fleißig im Hofbräuhaus für das Heidi Fest vor

Das Model feiert bereits seit Dienstag in München - Heidi Klum wird das Oktoberfest am Donnerstag mit unzähligen nationalen und internationalen Stars einläuten.

Noch bevor die Wiesn am Wochenende offiziell eröffnet wird, sorgt Heidi Klum schon für Volksfest-Stimmung. Auf Instagram zeigte sich das Model am Dienstag im traditionellen Dirndl im Münchner Hofbräuhaus – stilecht mit einer frisch gezapften Maß Bier in der Hand. Mit dem „Heidi Fest“ läutet die 52-Jährige ihren ganz persönlichen Auftakt zum Oktoberfest ein.

Die aus Bergisch Gladbach stammende Entertainerin machte in ihrem schwarz-weiß bestickten Dirndl eine glänzende Figur. Mit ihrem Clip, in dem sie das Bierglas hochhält, signalisiert Klum nicht nur Vorfreude, sondern auch ihre Verbundenheit zur bayerischen Tradition. Ihre Millionen Follower bekamen so schon einen ersten Vorgeschmack auf die Feierlichkeiten, die an diesem Wochenende die ganze Stadt in Ausnahmezustand versetzen werden.





Pre-Wiesn-Party

Auch Tom Kaulitz, Ehemann der Gastgeberin, ließ es sich nicht nehmen, bereits vorzuglühen. In den sozialen Netzwerken teilte der Musiker augenzwinkernd seine Vorfreude auf die Festtage. Damit ist klar: Das Promi-Paar will die Münchner Wiesn gebührend feiern. Um 20:15 Uhr - pünktlich zur Primetime verwandelt sich das Hofbräuhaus am Donnerstag zur Kulisse für die Pre-Wiesn-Party.

Barbara Meier hat ihr Outfit für das Heidi Fest bereits ausgesucht © Instagram

Schlager-Stars auf der Heidi-Party

Nicht nur Heidi und Tom sind im Wiesn-Fieber: Auch Ex-GNTM-Siegerin Barbara Meier zeigte online ihr festliches Dirndl. Zahlreiche weitere Stars und Wegbegleiter Klums haben sich für das „Heidi Fest“ angekündigt. Damit deutet sich ein wahrer Promi-Auflauf an, der das Hofbräuhaus in den kommenden Stunden zur glitzernden Vorbühne des Oktoberfests macht. Auch Stars wie Jürgen Drews, Roberto Blanco, Peter Kraus, Lou Bega, Nik P., Vincent Gross und Michelle haben ihr Kommen angekündigt.

Mit dem „Heidi Fest“ sorgt Klum also schon jetzt für einen glamourösen Start in die Wiesn-Saison. Und eines steht fest: Wenn die Stimmung bei der Generalprobe so ausgelassen ist, dürfte das eigentliche Oktoberfest kaum zu toppen sein.