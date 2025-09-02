Heidi Klum zeigt Luxus-Geschenke zu Kaulitz' 36. Geburtstag

Die Model-Mama gibt Einblick in den Geburtstag der beiden Zwillinge Tom und Bill Kaulitz - auch die Geschenke werden vor laufender Kamera ausgepackt.

Am 1. September haben die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz ihren 36. Geburtstag gefeiert. Wie dieser besondere Tag aussah, zeigte Toms Ehefrau Heidi Klum (52) in mehreren Instagram-Stories. Die beiden Musiker luden zu einem Dinner am Meer, wo sie gemeinsam mit Freunden und Familie anstießen. Klum teilte Aufnahmen vom Ausblasen der Kerzen sowie vom Auspacken der Geschenke – darunter elegante Armbänder und bunte Tequilagläser.

Auch ein öffentlicher Geburtstagsgruß durfte nicht fehlen: Zu einem Pool-Schnappschuss der Brüder schrieb Klum: „Alles Gute zum 36. Geburtstag, meine liebsten Zwillinge. Ich liebe euch sooooooo sehr.“

Zahlreiche Gratulationen erreichten Bill und Tom zudem von ihren Bandkollegen. Georg Listing (38) postete: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die OG Mäuse. Kann es kaum erwarten, euch zu feiern.“ Schlagzeuger Gustav Schäfer (36) erinnerte mit einem alten Foto und schrieb: „Happy happy birthday ihr Mäuse. Lasst euch ordentlich feiern und trinkt einen für mich mit.“ Auch Dragqueen Candy Crash meldete sich mit liebevollen Worten und gemeinsamen Fotos.

Blumenmeer und Herzchen

Bill Kaulitz selbst gewährte ebenfalls Einblicke: Auf Instagram zeigte er Blumensträuße und Herzluftballons, die seine Wohnung schmückten. Im Gespräch mit Elle.de erklärte er: „Ich mag es, älter zu werden, ich finde das super. Mitte 30 zu sein, ist toll – und auch Mitte 40 wird es sein. Es ist ein Accomplishment, ein weiteres Jahr geschafft und Erfahrungen gesammelt.“

Der Sänger betonte zudem, dass er sich in seinem Leben so wohl fühle wie nie zuvor: „Ich bin mit meinem Beruf, meiner Karriere, aber auch privat wirklich glücklich. Das war ich zuvor eigentlich nie.“ Für die Zukunft wünsche er sich vor allem, dass alles so bleibe, wie es ist. Aber auch neue Träume gebe es: „Natürlich würde ich mich gerne verlieben, vielleicht heiraten. Aber ich mache mein Glück nicht davon abhängig. Es wäre eher die Kirsche auf der Sahne.“