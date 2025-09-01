amfAR Gala in Venedig: Stars zeigen viel Haut, Heidi Klum Ex greift daneben

Vergesst roten Teppich – in Venedig rollt man bei der legendären amfAR Gala traditionell den blauen Teppich aus. Im Rahmen der 82. Filmfestspiele versammelte sich am Sonntag die Crème de la Crème im historischen San Clemente Palace. Mit dabei: Paris Jackson, Halsey und Eva Longoria.

Wenn amfAR zur großen Charity-Gala lädt, dann kommen sie alle: Hollywood-Größen, Musikstars, Mode-Ikonen und Society-Lieblinge, die nicht nur tief in die Tasche greifen, sondern auch tief ins Mode-Arsenal.

Zwischen Champagner, Charity-Auktionen und spektakulären Live-Acts – für Stimmung sorgten Performances von Paris Jackson und Ava Max – war natürlich auch der Blick auf den Blue Carpet spannend: Von dramatischen Silhouetten bis zu hauchzarten Naked Dresses war wieder alles dabei. Manche Looks gingen direkt in die Kategorie „Best Dressed“, andere Stars griffen ordentlich daneben.

amfAR in Venedig: Die Best-Dressed Stars

Paris Jackson

© Getty Images

Die Tochter des King of Pop verkörperte Boho-Glamour mit Couture-Twist: Ein fließendes Cape-Kleid in Ombré-Tönen von Senfgelb bis Aubergine, dazu Beach-Waves und dezenter Schmuck.

Leonie Hanne

© Getty Images

Im skulpturalen weißen Halterneck-Dress mit raffinierten Cut-Outs und Drapierungen sah die deutsche Influencerin wie eine griechische Göttin aus. Diamant-Choker und Sleek-Updo perfektionierten den Look.

Halsey

© Getty Images

Die Sängerin überraschte im blitzblauen Naked-Dress mit Spitze, Federn und einer Portion Gothic. Der Short-Bob in tiefem Schwarz und rote Fingernägel sorgten für Drama.

Colman Domingo

© Getty Images

Der Schauspieler bewies einmal mehr: Auch Männer können Mode. In einem grünen Paisley-Jackett mit Goldknöpfen und Taillen-Gürtel wirkte er elegant und gleichzeitig extravagant.

Rumer Willis

© Getty Images

In Braun und Chiffon zeigte sie, dass gedeckte Töne alles andere als langweilig sein müssen. Drapierungen, Seidenrock und Cape machten den Look zum Inbegriff von Eleganz.

Eva Longoria

© Getty Images

Sexy und selbstbewusst: Ihr „Coin Dress“ mit transparentem Rock war ein echtes Body-Statement. Die durchtrainierten Beine blitzten frech hervor.

Worst Dressed: Vito Schnabel & Helena Althof

© Getty Images

Während seine Ex Heidi Klum fast immer Fashion-Risiken meistert, fiel Vito Schnabel beim Styling leider durch. Seinen auffälligen roten Anzug kombinierte er mit schwarzem T-Shirt, schwarzem Gürtel und Schuhen. Statt Fashion-Statement blieb nur der Eindruck: schnell angezogen, fertig. Zum Bügeln der Hose blieb offenbar auch keine Zeit mehr. Daneben erschien Ehefrau Helena Althof zwar elegant im schwarzen Kleid, wirkte aber neben all den Couture-Kreationen ebenfalls fast einfallslos.