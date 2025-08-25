Alles zu oe24VIP
Kopie von Gery Keszler, Kristina Hammer und Philipp Hochmair
© Neumayr

Spendenfreudige VIPs

amfAR-Gala: Charity-Auktion brachte halbe Million Euro

25.08.25, 09:51
Teilen

Sonntagabend traf sich die Society in der Salzburger Residenz bei der ersten heimischen amfAR-Gala und sammelt dort Gelder für die HIV- und Aids-Forschung und -Prävention

Die Charity-Auktion im Rahmen der amfAR-Gala am Sonntagabend in Salzburg hat laut Organisatoren neben den Sponsorengeldern zusätzlich über eine halbe Million Euro an Spendengeldern eingebracht. Bei der vom Schweizer Auktionator Simon de Pury geleiteten Versteigerung waren einzigartige Exponate unter den Hammer gekommen. Ein Mini-Cooper-Einzelstück von Hauptsponsor BMW Austria, das von dem libanesischen Modedesigner Elie Saab gestaltet wurde, brachte etwa 75.000 Euro.

Gery Keszler, Kristina Hammer und Philipp Hochmair

Gery Keszler, Kristina Hammer und Philipp Hochmair 

© Neumayr

Eine frühe Zeichnung von Pop-Art-Künstler Andy Warhol, bereitgestellt vom Galeristen Thaddaeus Ropac, wurde um 30.000 Euro ersteigert. Eine Fotografie von Audrey Hepburn bei ihrem letzten Fashion-Shooting des französischen Fotografen Gilles Bensimon brachte 50.000 Euro. Versteigert wurden auch Werke von Erwin Wurm, Harry-Winston-Uhren, ein Sisi-Stern von den Juwelieren A. E. Köchert, Chopard-Ohrringe sowie eine Vielzahl an originalen Festspiel-Kostümen, neu interpretiert von Vivienne Westwood.

Sunnyi Melles und Andreas Kronthaler

Sunnyi Melles und Andreas Kronthaler 

© Neumayr

Lesen Sie auch: 

Die Gala der Foundation for Aids Research (amfAR) fand zum ersten Mal in Österreich statt. Die Organisation sammelt mit dem Charity-Event Gelder für die HIV- und Aids-Forschung und -Prävention. In Österreich steht hinter dem Event der frühere Life-Ball-Veranstalter Gery Keszler und sein Verein Life Plus.

Jeremy Irons und Ehefrau Sinead Cusack

Jeremy Irons und Ehefrau Sinead Cusack 

© Neumayr

Zu Gala kamen auf Einladung von Gery Keszler unter anderem Oscar-Preisträger Jeremy Irons, Live-Aid-Mastermind Bob Geldof, Schauspielerin Iris Berben, Unternehmerin Eva Cavalli, Hoteliere Elisabeth Gürtler, Milliardärin Ingrid Flick, Autorin Hera Lind, Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer, Alt-Landeshauptmann Wilfried Haslauer und zahlreiche weitere hochkarätige Gäste.

Stefan Jürgens mit Ehefrau Boriana Jürgens-Rosenmüller

Stefan Jürgens mit Ehefrau Boriana Jürgens-Rosenmüller

© Neumayr

Gefeiert wurde nach der Gala im Schloss Leopoldskron, wo die Stars bis spät in die Nacht weiterfeierten.

