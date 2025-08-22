Charity-König wird bei amfAR Gala in Salzburg geadelt

Bei der ersten amfAR Gala in Salzburg am Samstag hat sich ein Weltstar als Überraschungsgast angekündigt, der zugleich auch eine Auszeichnung durch die Republik Österreich erhalten wird.

Die Festspielstadt Salzburg verwandelt sich am Wochenende in einen Promi-Hotspot der Extraklasse. Im Mittelpunkt steht der absolute Glamour-Event, die amfAR Gala, die wenige Stunden vor Start einen echten Kracher präsentiert und das Kommen einer wahren Ikone ankündigt.

Eine echte Musik-Legende beehrt die Mozartstadt: Sir Bob Geldof wird nicht nur als Stargast der ersten amfAR Gala gefeiert, sondern erhält gleichzeitig eine der höchsten Auszeichnungen der Republik Österreich. Staatssekretär Sepp Schellhorn überreicht dem irischen Musiker persönlich das Große Goldene Ehrenzeichen. Damit würdigt die Republik sein unermüdliches Wirken im Kampf gegen Armut, Hunger und Krankheiten wie AIDS.

© Getty

Langjähriger Freund hält Laudatio

„Bob Geldof ist eine Ikone der Menschlichkeit – er hat gezeigt, wie sich Kunst und gesellschaftliche Verantwortung gegenseitig beflügeln können. Sein Engagement inspiriert bis heute Millionen Menschen auf der ganzen Welt und gibt uns die Zuversicht, dass jede und jeder einzelne von uns einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Welt leisten kann", betont Schellhorn in einer Aussendung. Die Laudatio hält ein langjähriger Freund des Rockstars – Medienmanager Rudi Klausnitzer.

Was der „Live Aid"-Gründer auf die Beine gestellt hat, sucht seinesgleichen: Vor genau 40 Jahren startete er mit dem Charity-Song „Do They Know It's Christmas?" eine Bewegung, die in die Musikgeschichte einging. Das legendäre Live Aid-Konzert 1985 erreichte unglaubliche 1,5 Milliarden Menschen weltweit! Die Zahlen sprechen für sich: 100 Millionen Dollar Soforthilfe, insgesamt sogar bis zu 245 Millionen Dollar wurden gesammelt. Experten schätzen, dass Geldofs Initiativen langfristig sogar Milliardensummen bewegt haben.

Mit Österreich verbindet den Iren mehr als nur gelegentliche Besuche. Auf Einladung seines Freundes Klausnitzer besuchte er auch schon den Wiener Philharmonikerball. Seit seiner Erhebung in den Adelsstand durch Queen Elizabeth II. im Jahr 1998 ist er als „Sir Bob" bekannt. Vor der Gala zeigte sich der Rockstar dankbar: „Die Verbindung von Kunst, Musik und Solidarität ist vielleicht die stärkste Botschaft, die wir vermitteln können."

Glamour-Gala für den guten Zweck

Die amfAR Gala Salzburg reiht sich ein in die Tradition legendärer Charity-Events von Cannes bis New York. Organisator Gery Keszler strahlt vor Stolz: „Dass wir Sir Bob Geldof als Stargast gewinnen konnten, ist ein starkes internationales Signal." Mit einem Galadinner, hochkarätigem Kulturprogramm und einer spektakulären Charity-Auktion verwandelt sich die Mozartstadt in einen Treffpunkt der internationalen High Society. Der Erlös fließt in die AIDS-Forschung – ganz im Sinne des Ehrengastes.

Ob Geldof nach der Ehrung noch Zeit für einen Abstecher ins Salzburger Nachtleben findet? Die Gerüchteküche brodelt bereits. Fest steht: Mit dieser Premiere hat sich die amfAR Gala Salzburg sofort einen Platz im internationalen Society-Kalender gesichert.