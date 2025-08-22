Alles zu oe24VIP
Gery Keszler und sein Damenkomitee
© Andreas Tischler

Benefizabend

Kunst, Stars und Charity: So glamourös wird die amfAR-Gala in Salzburg

22.08.25, 12:17
Teilen

Salzburg wird am Sonntag zum Treffpunkt der internationalen Stars: Bei der ersten amfAR-Gala kämpfen Jeremy Irons, Ute Lemper und weitere Prominente zugunsten der HIV- und AIDS-Forschung um Spenden – mit Dinner, Charity-Auktion und spektakulärem Showprogramm. 

Salzburg wird am Sonntag Schauplatz der ersten österreichischen Gala der Foundation for Aids Research (amfAR). Initiator Gery Keszler versprach eine Show „mit Tiefgang“ – und zahlreiche Stars haben bereits zugesagt. Unter den Gästen: Oscar-Preisträger Jeremy Irons, Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper, Philipp Hochmair und Singer-Songwriter Rufus Wainwright.

Das exquisite Event in der Residenz ist auf rund 400 Gäste begrenzt, Tickets kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Auf dem Programm stehen ein Champagner-Empfang im Innenhof, ein künstlerisch inszeniertes Dinner unter der Regie von Keszler sowie eine zentrale Charity-Auktion zugunsten der HIV- und AIDS-Forschung.

 


 

Auktion mit Kunst-Stars

Höhepunkt der Auktion ist die Versteigerung von 16 ausgewählten Objekten, darunter Kunstwerke von Andy Warhol und Erwin Wurm, 18 neu interpretierte Festspiel-Kostüme von Andreas Kronthaler für Vivienne Westwood, ein maßgeschneiderter MINI von Elie Saab und exklusive Luxus-Erlebnisse in Namibia. Auktionator des Abends ist der renommierte Schweizer Simon de Pury, bekannt für spektakuläre Charity-Auktionen weltweit.

Für kulinarische Höhepunkte sorgt Spitzenkoch Yannic Stockhausen, der das Menü dramaturgisch in die Bühnenshow einbindet. Zum Abschluss erwartet die Gäste eine Aftershowparty im Schloss Leopoldskron. Die Gala soll künftig jährlich in Salzburg stattfinden und setzt ein starkes Zeichen für Kunst, Kultur und eine Zukunft ohne AIDS.

