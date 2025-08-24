amfAR-Gala bringt Glamour nach Salzburg

Gery Keszler lud gestern Abend zum großen Charity-Event in die Residenz und die Kultur-Society ließ sich den Abend nicht entgehen

In der barocken Residenz in der Stadt Salzburg fand am Sonntagabend erstmals die Gala der Foundation for Aids Research (amfAR) in Österreich statt. Eröffnet wurde der Abend von Oscarpreisträger Jeremy Irons. Der Pop- und Folk-Musiker sowie Komponist Rufus Wainwright steuerte Ausschnitte aus seinem „Dream Requiem“, vertont mit Texten von Lord Byron, bei. Auch „Jedermann“ Philipp Hochmair stand nicht nur auf der Gästeliste, sondern kam nach dem Ende des „Jedermanns“ am Domplatz fixer Bestandteil der Gala auf die Bühne. Gemeinsam mit Karl Markovics und Cornelius Obonya zog sich der „Jedermann“ als roter Faden durch den elitären Abend (Karten zwischen 2.000 und 5.000 Euro).

14/14 © Neumayr Jeremy Irons und Ehefrau Sinead Cusack © Neumayr Gery Keszler, Kristina Hammer und Philipp Hochmair © Neumayr Sunnyi Melles und Andreas Kronthaler © Neumayr Ute Lemper © Neumayr Wilfried Haslauer und Gattin Christina © Neumayr Maayan Licht © Neumayr Gery Keszler und Bob Geldof © Neumayr Rufus Wainwright mit Begleitung © Neumayr Elisabeth und Alexander Auersperg-Breunner © Neumayr Marika Lichter © Neumayr Iris Berben © Neumayr Lidia Baich © Neumayr Sigi Wolf mit Ehefrau Andrea © Neumayr

Ehrengast des Abends war der irische Musiker und Initiator der beiden Live-Aid-Konzerte von 1985, Bob Geldof. Er wurde als Finale des Abends von Staatssekretär Sepp Schellhorn mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet (nach Redaktionsschluss). Damit wurde der 73-Jährige für sein Wirken im Kampf gegen Armut, Hunger und Krankheiten geehrt.

Jeremy Irons und Ehefrau Sinead Cusack © Neumayr

Ehrenzeichen der Republik für Bob Geldof

Gery Keszler und Bob Geldof © Neumayr

Bei der ersten Austro-amfAR-Gala wurden gestern Abend auch Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Ausnahmekünstlerin Ute Lemper, Schauspielerin Iris Berben, Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer, Galerist Thaddäus Ropac, Designer Andreas Kronthaler, Hoteliere Elisabeth Gürtler, Musical-Star Marika Lichter, Unternehmer Sigi Wolf, Prinzessin Elisabeth Auersperg-Breunner, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und zahlreiche weitere hochkarätige Gäste in Salzburg gesichtet.