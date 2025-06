Crash-Gefahr in Kanada: Russell schießt gegen Verstappen

Nach dem Krach in Spanien stehen in Kanada ausgerechnet George Russell und Max Verstappen in der ersten Startreihe. Der Mercedes-Star stichelt vor dem Start gegen seinen Rivalen.

Nach dem Crash-Wirbel von Barcelona geht das Duell zwischen Weltmeister Max Verstappen und Mercedes-Star George Russell gleich beim Start zum GP von Kanada am Sonntag (ab 20 Uhr im LIVE-TICKER) in die nächste Runde.

Der Brite sicherte sich am Samstag vor dem Niederländer mit einer Traum-Runde die Pole Position. Das überlegene McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris musste sich überraschend geschlagen geben. Nach dem Eklat in Spanien fährt Max Verstappen sogar auf Bewährung. Ein weiterer Strafpunkt im Rennen und er wird für den GP von Österreich in zwei Wochen gesperrt, viel brisanter kann die Ausgangslage eigentlich nicht sein.

Doch da wurde die Rechnung wohl ohne den Pole-Mann gemacht. Während einige Experten vermuten, dass Verstappens Rivalen ihn während dem Rennen auf der Strecke provozieren, um die Sperre geltend zu machen,

"Mal sehen, was passiert"

Nach dem Qualifying konnte sich Russell einen Seitenhieb nicht verkneifen. Im Gespräch mit Jacques Villeneuve, der seinerzeit eine umstrittene Erfahrung im WM-Duell mit Michael Schumacher hatte, stichelt der Mercedes-Star gegen seinen Konkurrenten: "Ich kann mir noch ein paar Strafpunkte erlauben. Mal sehen, was passiert", deutet er einen harten Fight an.

Viele F1-Experten erinnern sich an den GP von Imola, als Verstappen mit einem mutigen Manöver sich in Führung drängte und am Ende seinen zweiten und bislang letzten Saisonsieg feierte. Verstappen versicherte vor dem Wochenende, dass er keine Rücksicht nehmen wird und auch die Strafe in Kauf nehmen würde, war am Ende allerdings schon sichtlich genervt von der Thematik und will die Antwort auf der Strecke geben.