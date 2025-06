Lauda: "Mein Vater hat Montreal gehasst"

Wenn Mathias Lauda am Wochenende Qualifying und GP von Kanada für ServusTV analysiert, werden auch Erinnerungen an die Erzählungen seines berühmten Weltmeister-Vaters Niki wach.

oe24: Herr Lauda, Montreal gehört nicht gerade zu den Lieblingsstrecken Ihres Vaters ...

MATHIAS LAUDA: Das hat er mir erzählt. Er hat gesagt, das ist eine richtig mühsame Strecke, die hat ihm nie Spaß gemacht: keine schönen, keine langen Kurven, nie flüssig, ein einziges Stopp-and-Go. Mein Vater hat solche Strecken gehasst.

oe24: So gesehen war Montreal eigentlich der perfekte Ort für seinen ersten Rücktritt 1979 ...

LAUDA: Genau. Er hat dem Bernie Ecclestone (Laudas Teamchef bei Brabham, d. Red.) gesagt: ,Ich will nicht mehr‘. Immer die gleichen monotonen Kurven, das hatte er satt. Dabei ist Kanada super zum Zuschauen; und das zur besten Fernsehzeit: Spannung, Action, keine Auslaufzone, nach jedem Kurven-Ausgang kommt eine Mauer. Jeder Fehler wird brutal hart bestraft. Und dann kommt das Safetycar.

oe24: Wie gefährdet ist Verstappen unter diesen Umständen, dass er eine Strafe kassiert und damit für Spielberg gesperrt wird?

LAUDA: Dem Max ist das wurscht. Max hat das Problem, dass sein Auto nicht mithalten kann mit McLaren, die das beste Paket haben. Trotzdem schafft er es immer wieder, die vorne zu nerven. Mit seinem Talent holt er in jedem Rennen immer noch extra was raus. Dabei spürt er, dass das mit dem WM-Titel immer schwieriger wird. Den werden sich Piastri und Norris untereinander ausmachen.

oe24: In welchem Auto sehen Sie Verstappen 2026?

LAUDA: Boah ... Das ist schwierig. Ich glaub, das weiß er selber noch nicht. Ich kann mir sogar ein ganz anderes Szenario vorstellen ...

oe24: Und zwar?

LAUDA: Dass der Max sagt: ,Ich mach jetzt ein Jahr Pause, ich möchte mein Baby genießen und mehr Zeit zuhause verbringen.‘ In dieser Zeit kann er sich in Ruhe anschauen: Wer hat unter dem neuen Reglement das beste Paket und sich ein Cockpit aussuchen, mit dem er wieder um den Titel mitfährt. So ein Jahr Pause täte ihm sicher gut.

