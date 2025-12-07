Alles zu oe24VIP
Neapel
Napoli nach 2:1-Sieg gegen Juventus Serie-A-Spitzenreiter

07.12.25, 23:05
Höjlund traf doppelt

SSC Napoli ist zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der italienischen Fußball-Meisterschaft gesprungen. Die Neapolitaner behielten am Sonntag im Schlager gegen Juventus Turin dank eines Doppelpacks von Ex-Sturm-Graz-Stürmer Rasmus Höjlund (7., 78.) mit 2:1 die Oberhand und zogen um einen Punkt an Inter Mailand vorbei. AC Milan kann am Montag mit einem Erfolg bei Valentino Lazaros Torino aber wieder nach Punkten gleichziehen und die Spitzenposition zurückerobern.

Dem Siebenten Juve gelang durch Kenan Yildiz (59.) nur der zwischenzeitliche Ausgleich. Einen Dämpfer setzte es auch für den Vierten AS Roma, mit einem 0:1 bei Cagliari gab es keine Punkte.

