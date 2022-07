× Was machte Kurz bei Schock-Auftritt von Robbie Williams?

Bei Robbie Williams emotionaler Ansprache in Frankreich saß ein bekanntes Gesicht der Österreichischen Politik im Publikum: Alt-Kanzler Sebastian Kurz.

Beichte. „Ich habe zwar das Haus verlassen, doch fühle ich mich nicht gut. Ich möchte lieber isoliert bleiben, was wirklich schlecht für mich ist. Ich habe Zwangsvorstellungen, Mikrophobie, und ich bin ein Alkoholiker. Ich bin ein Süchtiger.“ Mit diesen Worten eröffnete Superstar Robbie Williams am Samstag seine Rede bei der ersten „Night Of Discovery“ des Aurora-Instituts nahe Saint-Tropez. Gemeinsam mit dem Institut möchte Robbie Aufmerksamkeit für das Thema psychische Probleme schaffen und diese entstigmatisieren. Dazu will Robbie die Konzertreihe „Mind Aid“ ins Leben rufen.

Robbie Williams ist Alkoholiker und hat psychische Probleme – das erzählte er auf der Bühne.

Gästeliste. Unter den hochkarätigen Gästen, die auf Einladung des deutschen Milliardärs Christian Angermayer anreisten, waren auch Topmodel Barbara Meier, TV-Beauty Sylvie Meis und der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.