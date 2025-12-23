Rapid kurz vor Trainer-Coup

Die Trainersuche des SK Rapid steht offenbar kurz vor dem Abschluss.

Laut "Sky Sport Austria" ist der dänische Coach Johannes Hoff Thorup (36) zum zweiten Mal in Wien um mit den Rapid-Verantwortlichen zu sprechen. Thorups letzte Trainerstation war bis April bei Norwich City in der englischen Championship. Seither ist der 36-Jährige vereinslos.

Vor seinem Engagement bei Norwich City war Thorup beim FC Nordsjaelland in Dänemark tätig. Ihn zeichnen ein offensiver Spielstil und die Talente- bzw. Jugendförderung aus.

Rapid hatte sich Ende November von Trainer Peter Stöger getrennt. Interimstrainer Stefan Kulovits konnte in fünf Pflichtspielen lediglich zwei Punkte holen.