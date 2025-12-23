Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. SK Rapid
Johannes Hoff Thorup
© Getty Images

Geheime Gespräche

Rapid kurz vor Trainer-Coup

23.12.25, 22:27
Teilen

Die Trainersuche des SK Rapid steht offenbar kurz vor dem Abschluss.

Laut "Sky Sport Austria" ist der dänische Coach Johannes Hoff Thorup (36) zum zweiten Mal in Wien um mit den Rapid-Verantwortlichen zu sprechen. Thorups letzte Trainerstation war bis April bei Norwich City in der englischen Championship. Seither ist der 36-Jährige vereinslos.

Vor seinem Engagement bei Norwich City war Thorup beim FC Nordsjaelland in Dänemark tätig. Ihn zeichnen ein offensiver Spielstil und die Talente- bzw. Jugendförderung aus.

Rapid hatte sich Ende November von Trainer Peter Stöger getrennt. Interimstrainer Stefan Kulovits konnte in fünf Pflichtspielen lediglich zwei Punkte holen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden