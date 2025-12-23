Fußball-Legende (34) stürzte von Sessellift in den Tod

Nach dem tödlichen Sessellift-Unglück im montenegrinischen Skigebiet Savin Kuk gibt es nun traurige Gewissheit über die Identität des Opfers: Bei dem verunglückten Skifahrer handelt es sich um den ehemaligen deutschen Fußball-Profi Sebastian Hertner (34).

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 13 Uhr im kleinen Skigebiet Savin Kuk nahe Žabljak im Durmitor-Gebirge. Hertner war gemeinsam mit seiner Ehefrau mit einem Doppelsessellift unterwegs, als es zur Katastrophe kam, oe24 berichtete bereits über den Urlauber, dessen Identität nun geklärt ist.

© getty

Ein Seil löste sich: Sturz in 70 Meter Tiefe

Laut ersten Ermittlungen soll sich ein Sessel vom Seil gelöst und in den dahinterliegenden Sitz gerutscht sein. Der 34-Jährige stürzte dabei rund 70 Meter in die Tiefe – und starb noch am Unglücksort.

Frau überlebte knapp

Seine Ehefrau (30) wurde im Lift eingeklemmt. Rettungskräfte konnten sie bergen, sie erlitt dabei einen Beinbruch und wurde medizinisch versorgt.

Deutsche Fußball-Legende

Sebastian Hertner blickte auf eine lange Fußballkarriere zurück. Der gebürtige Deutsche spielte unter anderem in der 2. Bundesliga für 1860 München, Erzgebirge Aue und Darmstadt 98. Zuletzt war er als Kapitän des ETSV Hamburg in der Oberliga aktiv.

Auch im Nachwuchsbereich gehörte Hertner zu den großen Hoffnungen: Er lief für die deutsche U18- und U19-Nationalmannschaft auf und stand dabei mit späteren Top-Spielern wie Christoph Kramer (Weltmeister 2014) sowie Felix Kroos, dem Bruder von Toni Kroos, gemeinsam auf dem Platz.

Verein trauert öffentlich

Sein Verein ETSV Hamburg verabschiedete sich mit emotionalen Worten auf Instagram:„Mit großer Trauer müssen wir heute bekannt geben, dass unser Kapitän Sebastian Hertner im Urlaub tödlich verunglückt ist. Wir sind fassungslos und unendlich traurig. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden Sebastian ????“