Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.450 aktien down -3.13% Andritz AG 63.85 aktien down -0.93% BAWAG Group AG 122.20 aktien up +0.41% CA Immobilien Anlagen AG 23.060 aktien up +0.79% CPI Europe AG 15.580 aktien up +0.65% DO & CO Aktiengesellschaft 198.00 aktien up +0.51% EVN AG 26.950 aktien up +0.75% Erste Group Bank AG 98.60 aktien equal +0% Lenzing AG 22.100 aktien down -0.67% OMV AG 46.420 aktien up +0.48% Oesterreichische Post AG 30.750 aktien down -0.32% PORR AG 30.350 aktien down -1.78% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.620 aktien down -0.32% SBO AG 27.100 aktien down -0.37% STRABAG SE 78.40 aktien down -1.75% UNIQA Insurance Group AG 15.620 aktien up +1.96% VERBUND AG Kat. A 61.50 aktien up +0.99% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.60 aktien up +6.39% Wienerberger AG 30.780 aktien down -1.09% voestalpine AG 38.600 aktien up +0.1%
  1. oe24.at
  2. Business
Benko-Hammer: War die Richterin befangen?

Prozess

Benko-Hammer: War die Richterin befangen?

17.12.25, 14:59
Teilen

Die Richterin selbst meldete eine mögliche Befangenheit. 

Vergangene Woche stand René Benko (zusammen mit seiner Ehefrau Nathalie) in Innsbruck zum zweiten Mal vor Gericht. Wie berichtet, verurteilte Richterin Heide Maria Paul den Signa-Gründer wegen betrügerischer Krida zu 15 Monaten bedingter Haftstrafe. Wie News nun berichtet, könnte die Richterin allerdings befangen gewesen sein.

Mögliche Befangenheit

Demnach meldete die Richterin bereits kurz nach der Zuteilung des öffentlichkeitswirksamen Prozesses eine mögliche Befangenheit. Ihre Schwester ist nämlich Lehrerin eines der Benko-Kinder an einem Innsbrucker Gymnasium. Das Landesgericht Innsbruck hat den Fall überprüft, stellte aber keine Befangenheit fest.

Benko Rene Nathalie
© APA

Ein Richter ist laut Gesetz nur dann befangen, wenn Gründe vorliegen, die seine volle Unvoreingenommenheit und Überparteilichkeit in Zweifel ziehen. Diese Bestimmung ist sehr weit gefasst, das jeweilige Gericht muss über den konkreten Fall entscheiden. 

Wess

Anwalt Norbert Wess, der Angeklagte Rene Benko am Mittwoch, den 10. Dezember 2025, zu Beginn des Prozesses gegen Signa-Gründer René Benko und Mitangeklagte wegen des Vorwurfs der betrügerischen Krida, am Landesgericht in Innsbruck.  

© APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Das Urteil gegen René Benko ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl Benkos Verteidiger als auch die WkSta legten Beschwerde ein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden