Karl Heinz Grasser Fiona Swarovski Charity
© BrauerPhotos / G.Nitschke

Paukenschlag

Grasser: Freigang für Weihnachten mit Fiona

17.12.25, 06:04
Ex-Finanzminister erhält im Jänner Fußfessel. Zuvor hat er Freigang.

Der renommierte Strafverteidiger Norbert Wess ist nicht nur René Benkos Anwalt, sondern verteidigt auch Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Dieser dürfte Weihnachten mit seiner Fiona verbringen, sagt Wess gegenüber oe24.

„Wenn er es beantragt, kann er das Weihnachtsfest mit der Familie verbringen.“ Zumindest einige Stunden könne er dann in Freiheit verbringen.

Fußfessel kommt fix

Im neuen Jahr soll es dann noch besser kommen für Grasser. „Im Jänner kommt dann die Fussfessel für Grasser“, ist sich Wess sicher. Ein Grund dafür: Mit 01.01.2026 fallen die generalpräventiven Gründe weg, die bisher ein strengeres Vorgehen gegen den Ex-Politiker gerechtfertigt haben. Mit der Fußfessel darf Grasser am Wochenende „drei Stunden spazieren gehen, außerhalb des Hauses.“

Unter der Woche werde er arbeiten – auch außerhalb.

