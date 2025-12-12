Knalleffekt: Entscheidung um Serge Gnabry (30) gefallen

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft im Sommer aus.

Bereits seit 2017 steht Serge Gnabry beim FC Bayern unter Vertrag und stand seither 302 Mal für die Münchner auf dem Platz. Im Sommer läuft der Kontrakt des 57-fachen deutschen Nationalspielers aus – seine Zukunft war bisher offen.

Beide Seiten wollen verlängern

Wie die BILD berichtet, plant der FC Bayern weiterhin mit dem Offensiv-Allrounder. Bereits in der vergangenen Woche soll es erste Gespräche über ein neues Arbeitspapier gegeben haben. Der Rekordmeister bietet dem 30-Jährigen einen neuen Vertrag mit Gehaltseinsparungen an.

Gnabry fühlt sich in München sehr wohl und will ebenfalls verlängern. Eine Einigung scheint dabei durchaus möglich und könnte schon zeitnah besiegelt werden.

Damit rückt auch die Personalie Said El Mala in den Hintergrund. Der Shooting-Star des 1. FC Köln (19) passt ins Beuteschema der Bayern, hat aber wohl vorerst keinen Platz in der Mannschaft von Vincent Kompany.