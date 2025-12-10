Paukenschlag um Harry Kane (32): Superstar trifft Entscheidung

Seit 2023 stürmt "King Kane" für den deutschen Rekordmeister.

Der Superstar des FC Bayern sorgt für eine echte Überraschung: Kane zieht seine Ausstiegsklausel im Winter nicht! Wie die Sport Bild berichtet, bleibt der englische Top-Stürmer definitiv in München. Dabei hätte Kane im Winter eine vertraglich festgeschriebene Option aktivieren können, um für rund 95 Millionen Euro den Verein zu wechseln. Ein Hammer, der die gesamte europäische Fußballszene erschüttert hätte!

Gespräche nach der Fußball-WM

Doch Kane entscheidet sich anders – vorerst bleibt er beim FCB. Gespräche über seine Zukunft sollen erst nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden. Dann will Kane gemeinsam mit den Bayern-Bossen über seine langfristigen Pläne sprechen. Zur Erinnerung: Kanes aktueller Vertrag läuft noch bis 2027. Beide Seiten sollen jedoch eine Verlängerung um ein weiteres Jahr – bis 2028 – anstreben. Dann wäre Kane 35 Jahre alt.

Barcelona macht Ernst

Trotz seiner klaren Entscheidung für den Moment reißt die Gerüchteküche nicht ab. Kane wird seit Monaten mit einer Rückkehr zu Tottenham Hotspur oder einem Mega-Deal mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Spanische Medien berichten sogar, Barca plane Kane als Lewandowski-Erben – der Ex-Bayern-Star ist inzwischen 37.

Traum-Duo mit Haaland bei City?

Und auch ein alter Bekannter mischt offenbar mit: Pep Guardiola, Ex-Bayern-Coach und Star-Trainer von Manchester City, soll an einem Mega-Coup werkeln. Sein Traum: Kane gemeinsam mit Erling Haaland zum gefährlichsten Sturm-Duo der Welt formen! Eines steht fest: Der Kane-Krimi geht weiter. München darf erst einmal aufatmen – doch die nächste Transfer-Explosion könnte bereits hinter der nächsten Ecke lauern …