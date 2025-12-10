Alles zu oe24VIP
Helmut Marko
© Getty

Red-Bull-Beben

Brisanter Bericht: Musste Helmut Marko deshalb gehen?

10.12.25, 07:20
Teilen

Seit Dienstag ist es offiziell: Red Bull und Motorsportberater Helmut Marko haben sich nach 20 Jahren getrennt.  

Der 82-Jährige, der einen Vertrag bis Ende 2026 hatte, habe sich für einen Rücktritt mit Jahresende entschieden. Bei Red Bull war der Grazer, der als enger Vertrauter und Entdecker von Max Verstappen gilt, lange als Berater des verstorbenen Firmengründers Dietrich Mateschitz tätig. Marko spricht von einer „tiefen Berührung“ nach dem verpassten Titel und dem richtigen Moment, das lange Kapitel zu schließen.

Brisanter Bericht

Die niederländische Zeitung „De Limburger“ spekuliert unterdessen über die wahren Gründe der Trennung. So soll Horner davon ausgegangen sein, dass er nach dem Horner-Aus im Sommer das alleinige Sagen bei Red Bull habe. Der Österreicher soll dem Bericht zufolge dann auch eigenmächtig entschieden haben, dass Arvid Lindblad 2026 zu den Racing Bulls aufrückt.

Für noch mehr Unruhe sorgte allerdings die Causa Alex Dunne. Marko soll den jungen Iren im Herbst dazu überredet haben, sein Engagement als McLaren-Nachwuchsfahrer aufzugeben und stattdessen zu Red Bull zu wechseln. Der Grazer soll diese Entscheidung allerdings ohne Rücksprache mit Teamchef Laurent Mekkies oder RB-Boss Oliver Mintzlaff getroffen haben. Der Vertrag mit dem 20-Jährigen wurde daraufhin wieder gekündigt – der Rennstall musste offenbar eine sechsstellige Summe als Abfertigung zahlen.  Das Red-Bull-Management sei wegen der Causa „wütend“ gewesen, heißt es im Bericht. 

Nun kam es zur Trennung nach 20 Jahren.

