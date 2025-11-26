"Spiel mir das Lied vom Tod": Morricones Klassiker kehren nach Wien zurück

Fünf Jahre nach Morricones Tod kehren seine Filmklassiker nach Wien zurück: Das Grande Moravia Orchester präsentiert seine berühmtesten Melodien im Theater Akzent.

Im Juli 2025 jährte sich der Todestag von Ennio Morricone zum fünften Mal – ein Moment, der weltweit Musik- und Filmfans bewegte. Kaum ein Komponist hat die Filmwelt so nachhaltig geprägt wie er.

Nun wird seine Musik in Wien wieder lebendig: Am 5. Dezember 2025 bringt das Grande Moravia Orchester Morricones berühmte Werke auf die Bühne des Theater Akzent. Zu hören sind Klassiker wie "Spiel mir das Lied vom Tod", "Cinema Paradiso" und "Zwei glorreiche Halunken", präsentiert in einer aufwendigen Konzertshow.

Ladislav Pavluš und das Grande Moravia Orchester © Fechter Management

Das tschechische Orchester verbindet klassische Streicherklänge mit dem besonderen Ton des Zymbals, einem traditionellen Saiteninstrument, das der Filmmusik eine charakteristische Färbung verleiht. Ergänzt wird das Programm durch Projektionen von Originalfilmszenen und Bildmaterial – ein audiovisuelles Erlebnis für Fans großer Kinomusik.

Ladislav Pavluš © Fechter Management

Geleitet wird das Ensemble von Dirigent und Stargeiger Ladislav Pavluš. Der aus Südmähren stammende Musiker begann im Alter von fünf Jahren mit dem Violinunterricht und studierte später am Konservatorium in Brünn sowie an der Janáček-Akademie. Er gründete das Orchester Grande Moravia und arbeitete unter anderem mit Karel Gott zusammen, mit dem er das Album Lidovky mého srdce produzierte. Heute steht Pavluš für eine kraftvolle Verbindung aus musikalischer Tradition und moderner Interpretation.