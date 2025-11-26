Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Ladislav Pavluš und das Grande Moravia Orchester  
© Fechter Management

Im Theater Akzent

"Spiel mir das Lied vom Tod": Morricones Klassiker kehren nach Wien zurück

26.11.25, 15:16
Teilen

Fünf Jahre nach Morricones Tod kehren seine Filmklassiker nach Wien zurück: Das Grande Moravia Orchester präsentiert seine berühmtesten Melodien im Theater Akzent. 

Im Juli 2025 jährte sich der Todestag von Ennio Morricone zum fünften Mal – ein Moment, der weltweit Musik- und Filmfans bewegte. Kaum ein Komponist hat die Filmwelt so nachhaltig geprägt wie er.

Nun wird seine Musik in Wien wieder lebendig: Am 5. Dezember 2025 bringt das Grande Moravia Orchester Morricones berühmte Werke auf die Bühne des Theater Akzent. Zu hören sind Klassiker wie "Spiel mir das Lied vom Tod", "Cinema Paradiso" und "Zwei glorreiche Halunken", präsentiert in einer aufwendigen Konzertshow.

Ladislav Pavluš und das Grande Moravia Orchester  

Ladislav Pavluš und das Grande Moravia Orchester  

© Fechter Management

Das tschechische Orchester verbindet klassische Streicherklänge mit dem besonderen Ton des Zymbals, einem traditionellen Saiteninstrument, das der Filmmusik eine charakteristische Färbung verleiht. Ergänzt wird das Programm durch Projektionen von Originalfilmszenen und Bildmaterial – ein audiovisuelles Erlebnis für Fans großer Kinomusik.

Ladislav Pavluš

Ladislav Pavluš

© Fechter Management

Geleitet wird das Ensemble von Dirigent und Stargeiger Ladislav Pavluš. Der aus Südmähren stammende Musiker begann im Alter von fünf Jahren mit dem Violinunterricht und studierte später am Konservatorium in Brünn sowie an der Janáček-Akademie. Er gründete das Orchester Grande Moravia und arbeitete unter anderem mit Karel Gott zusammen, mit dem er das Album Lidovky mého srdce produzierte. Heute steht Pavluš für eine kraftvolle Verbindung aus musikalischer Tradition und moderner Interpretation.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden