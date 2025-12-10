Fan-Ausschluss: Bayern-Ärger nach Pyro-Show

Die UEFA wird wohl hart gegen den deutschen Meister durchgreifen.

Der FC Bayern konnte am Dienstag die Champions-League-Partie gegen Sporting Lissabon zwar drehen, Ärger gibt es in München aber dennoch. Grund sind die eigenen Fans.

Über die gesamte Breite der Fankurve wurden zu Beginn der zweiten Spielhälfte Bengalos gezündet und abgebrannt – es drohte sogar ein Spielabbruch. Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen rechnet deshalb nun mit harten Konsequenzen. „Klar ist, was die Sanktion der UEFA sein wird. Es wird einen Teilausschluss der Fans geben in der Südkurve.“

© Getty

© Getty

Der Bayern-Boss verurteilte das Verhalten der Fans. „Das finde ich naturgemäß nicht gut. Die Witterungsbedingungen haben dann auch noch diesen Rauch und diesen Nebel im Stadion belassen. Ich hatte Sorge, dass womöglich das Spiel abgebrochen wird wegen der Sicht. Das ist einfach nicht zu akzeptieren“, so Dreesen das Verhalten der Bayern-Fans.

© Getty

Da es bereits „eine klare Sanktionsandrohung“ wegen ähnlicher Vorfälle gab, wird die UEFA dieses Mal wohl hart durchgreifen. Wie die Bengalos ins Stadion kommen konnten, weiß der Bayern-Chef nicht: „Da sind die Wege offenbar hinreichend kreativ, das immer wieder hinzubekommen.“