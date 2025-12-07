Star-Köchin Sarah Wiener überrascht mit komplett neuem Look

Bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ sorgte Sarah Wiener für einen Überraschungsmoment. Die Star-Köchin präsentierte sich mit einer auffälligen neuen Frisur – ein Look, den man von ihr bislang nicht kannte.

Es war ein Abend voller großer Gesten, emotionaler Momente und prominenter Auftritte – doch einer davon sorgte für besonders viele überraschte Blicke.

Die Star-Köchin und Politikerin setzt sich mit ihrer Stiftung dafür ein, das Ernährungsbewusstsein bei Kindern zu fördern. © Moni Fellner

Sarah Wiener zeigte sich bei der Gala „Ein Herz für Kinder“ mit einem völlig neuen Look. Die Star-Köchin erschien mit einer coolen Kurzhaarfrisur, die mit Gel nach oben gestylt war und einen Mix aus Grau und Brünett zeigte. Dazu trug sie giftgrüne Ohrringe und ein schwarzes Funkel-Outfit.

© getty

Mit braunen, längeren Haaren

Bisher kannte man Wiener, die bis 2024 auch politisch aktiv war, mit braunen, längeren Haaren, die in weichen Wellen ihr Gesicht umrahmten. Noch vor wenigen Monaten trat sie bei verschiedenen Events mit ihrer bekannten Frisur auf.

© Getty Images

Noch nie kurze Haare

Am Rande der Gala erklärte sie gegenüber der deutschen BILD: „Ich habe mir gedacht, ich möchte mal wissen, wie ich wirklich aussehe – ohne Farbe. Und ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie kurze Haare. Dann dachte ich mir: Warum nicht?“ Ihr Friseur Max Höhn habe sie vor drei Monaten dazu ermutigt. Wiener vertraute ihm, auch wenn er selbst nervös gewesen sei: „Dreimal ist ihm der Kamm runtergefallen.“

© getty

"Es ist ja keine OP"

Auf ihre Reaktion angesprochen, antwortete sie gewohnt lässig: „Er hat gesagt: ‘Wollen wir nicht erst mal …?’ Ich: ‘Nee, nee, komm – mach ab.’ Ich meine, es ist ja keine OP am offenen Herzen, die Haare wachsen ja nach.“