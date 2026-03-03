Alles zu oe24VIP
Bruce campel
© getty

USA

Krebs-Schock um Schauspiel-Star: Auftritte abgesagt

03.03.26, 07:10
Der US-amerikanische Schauspieler Bruce Campbell, der dank des Horror-Klassikers "Tanz der Teufel" (1981) bekannt wurde, ist an Krebs erkrankt. 

Es sei eine Krebsart, die als behandelbar, aber nicht heilbar eingestuft werde, teilte der 67-Jährige in den sozialen Medien mit.

Auftritte abgesagt 

Nähere Angaben zu der Erkrankung machte er nicht. Wegen der Behandlung müsse er nun beruflich kürzertreten. Leider werde er für diesen Sommer geplante Auftritte bei Filmmessen absagen.

"Eine Weile da zu sein". 

Seine Fans ließ Campbell wissen, dass er viel Unterstützung habe und fest damit rechne, "eine Weile da zu sein". US-Regisseur Sam Raimi (66) holte den Schauspieler 1981 für den Gruselschocker "Tanz der Teufel" als Hauptdarsteller vor die Kamera. Er wirkte auch in den Fortsetzungen "Tanz der Teufel II" (1987) und "Armee der Finsternis" (1992) mit. Unter der Regie von Raimi war er in Nebenrollen auch in der "Spider-Man"-Trilogie und in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" zu sehen. Von 2007 bis 2013 spielte Campbell in der Agenten-Serie "Burn Notice" mit.

