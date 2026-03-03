Konzert-Hit: Jason Derulo versext die Stadthalle

Latino Superstar Jason Derulo lässt am Dienstag die Stadthalle beben. Mit der heißesten Show des Jahres und wohl wieder einem spontanen Mini-Konzert im Vorfeld.

40 Trucks voll Equipment, ein Rammstein-würdiger Pyro-Overkill und ganz viel nackte Haut. Latino-Superstar Jason Derulo (“Wiggle”) heizt am Dienstag (3.März) über 13.00 Fans in der Wiener Stadthalle ein- Mit der heißesten Show des Jahres.

Umrahmt vom Dance-Hit „Sexy For Me“, den er begleitet von perfekt getimter Pyrotechnik gleich mal Oben Ohne als Opener zündet und zum Finale sogar noch einmal anstimmt, liefert der für 250 Millionen verkauften Singles und 30 Millionen monatliche Spotify Hörer verantwortliche Megastar unter dem Motto „The Last Dance World Tour"“ eine perfekt inszenierte Zeitreise durch sein bisheriges Schaffen.

Leoprint-Mantel zur Leder-Baggy, Muskelshirt zur schmal geschnittenen Hose und alles andere als jugendfreie (s)extatische Verrenkungen seiner heißen Tänzerinnen, Alle Hits – von „Watcha Say“ über „Talk Dirty“ bis „Want to want me“. und eine beeindruckende Video-Kulissen inklusive. Da gibt’s mal Palmen und dynamische Lichtanimationen („Tip Toe“), dann eine wieder düstere, fast apokalyptische Optik und auch ein cooles Bar-Setting.

Noch cooler ist nur sein Vorspiel, so überraschte Derulo ja u.a schon in London, Kopenhagen oder München seien Fans mit einem „spontanen“ Mini-Auftritt vor der Halle. Ähnliches ist auch beim Wien-Konzert zu erwarten.