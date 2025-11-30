Vanillekipferl neu interpretiert: Kreative Kipferl-Rezepte für die Weihnachtsbäckerei

Das Vanillekipferl ist ein Fixstarter auf jedem gut befüllten Keksteller. Doch nicht nur der Klassiker entzückt den Gaumen – auch mit Mohn, Schokolade und Co. gerät man beim Vernaschen ins Schwärmen!
Vanillekipferl
ZUTATEN FÜR 60 STÜCK
- 300 g Mehl und zum Arbeiten
- 200 g gemahlene Mandeln
- 1/2 TL Vanillepulver
- 150 g Staubzucker
- 200 g Butter
- 1 Ei
- 1 Eigelb
- 1 Prise Salz
- 100 g Vanillezucker
ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN + 30 MIN KÜHLEN
- Mehl mit Mandeln, Vanille, Staubzucker, der Butter in Stücken, Ei, Eigelb und Salz auf der Arbeitsfläche rasch zu einem glatten Teig verkneten. Nach Bedarf etwas kaltes Wasser ergänzen. Teig in 3–4 Portionen teilen und auf bemehlter Arbeitsfläche zu Rollen (2–3 cm) formen. Jeweils in Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten kühlen.
- Den Backofen auf 170 °C Heißluft vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Rollen in je 1–2 cm dicke Scheiben schneiden. Daraus Kipferl formen und auf die Bleche legen. Etwa 15 Minuten leicht goldbraun backen. Mit dem Papier vom Blech ziehen und noch warm vorsichtig im Vanillezucker wälzen. Abkühlen lassen.
Mokka-Schokoladen-Kipferl
ZUTATEN FÜR 40 STÜCK
- 120 g Dinkelmehl und zum Arbeiten
- 1 TL sehr feines Espressopulver
- 2 EL Kakaopulver
- 60 g gemahlene Mandeln
- 3 EL Rohrohrzucker
- 1 Prise Salz
- 120 g kalte Butter
- 120 g Zartbitterkuvertüre goldfarbene Zuckerperlen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN+ 60 MIN KÜHLEN
- Dinkelmehl, Espresso- und Kakaopulver, Mandeln, Zucker und Salz auf einer Arbeitsfläche mischen und rasch zu einem geschmeidigen Teig verkneten. In Folie gewickelt ca. 1 Stunde kalt stellen.
- Den Backofen auf 160 °C Heißluft vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche zu einer 3 cm dicken Rolle formen. In ca. 1 cm breite Stücke schneiden, zu kleinen Kipferln formen und auf die Bleche legen. Im Ofen ca. 15 Minuten backen. Anschließend auskühlen lassen.
- Die Kuvertüre grob hacken, in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad behutsam schmelzen und wieder etwas abkühlen lassen. Die Kipferl mit den Enden in die Schokolade tauchen. Mit Zuckerperlen bestreuen und auf Backpapier fest werden lassen.
Ingwerkipferl
ZUTATEN FÜR 45-55 STÜCK
- 150 g Mehl und zum Arbeiten
- 120 g Vollkornmehl
- 100 g Staubzucker
- 110 g gemahlene Mandeln
- 2 TL Ingwerpulver, Salz
- 190 g kalte Butter
- 2 Eigelb
- 80 g Zartbitterkuvertüre
- 50 g kandierter Ingwer
ZUBEREITUNG * LEICHT * 55 MIN + 60 MIN KÜHLEN
- Beide Mehle mit Staubzucker, Mandeln, dem gemahlenen Ingwer und 1 Prise Salz in einer Schüssel vermischen. Die Butter in Stücke schneiden, zugeben und mit einer Teigkarte unterhacken. Das Eigelb zugeben und alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder kaltes Wasser einarbeiten.
- Den Teig zur Kugel formen und in Folie gewickelt ca. 1 Stunde kühl stellen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.
- Teig halbieren, jeweils zu einer Rolle (ca. 3 cm ø) formen und in 1–1,5 cm breite Scheiben schneiden. Diese jeweils zu Kipferl formen, mit ausreichend Abstand auf die vorbereiteten Bleche setzen und nacheinander in jeweils 10–12 Minuten nach Sicht goldbraun backen. Etwas abkühlen und auf Kuchengittern auskühlen lassen.
- Zartbitterkuvertüre hacken, über einem heißen Wasserbad schmelzen und wieder etwas abkühlen lassen. Kandierten Ingwer in kleine Würfel schneiden. Kipferl mit den Enden in die Schokolade tauchen, kurz antrocknen lassen und mit kandiertem Ingwer bestreuen. Vor dem Servieren trocknen lassen.
Limettenkipferl
ZUTATEN FÜR 60 STÜCK
Für den Teig:
- 80 g Staubzucker
- 1 EL Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 1/2 TL Bio-Limettenabrieb
- 275 g Mehl
- 60 g blanchierte und gemahlene Mandeln
- 50 g gemahlene Pistazien
- 180 g kalte Butter
- 1 Eigelb
Zum Garnieren:
- 1 TL Bio-Limettenabrieb,
- 4–5 EL feiner Zucker
- 4–5 EL Staubzucker
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 10 MIN + 2 H 30 MIN KÜHLEN
- Staubzucker, Vanillezucker, Salz, Limettenabrieb, Mehl, Mandeln und Pistazien vermischen und auf die Arbeitsfläche häufeln. Eine Mulde eindrücken und die Butter in kleinen Stücken am Rand verteilen. Das Eigelb in die Mitte schlagen und alles mit einer Teigkarte zu kleinen Krümeln hacken. Mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten.
- In Folie gewickelt mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank legen. Anschließend herausnehmen, halbieren und jeweils zu Rollen von ca. 3 cm ø formen. Nochmals ca. 30 Minuten kühlen.
- Den Backofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Die Rollen nacheinander in ca. 1 cm dicke Stücke schneiden und zu Kipferln formen. Auf die Bleche legen und nacheinander im Ofen 10–12 Minuten lichtgelb backen.
- Währenddessen Limettenabrieb, Zucker und Staubzucker mischen und auf einen flachen Teller streuen. Die Kipferl nur soweit abkühlen lassen, dass man sie anfassen kann. Dann sofort noch heiß in der Zuckermischung wenden. Auf einem Kuchengitter erkalten lassen.
Mohnkipferl
ZUTATEN FÜR 50 STÜCK
- 1 Vanilleschote
- 250 g Mehl
- 75 g geschälte Mandeln, fein gemahlen
- 75 g Mohnpulver
- 100 g Zucker
- 220 g kalte Butter
- 3–4 EL Obers Staubzucker zum Bestäuben
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 25 MIN + 60 MIN KÜHLEN
- Die Vanilleschote längs halbieren und das Mark herausschaben. Mehl, Mandeln, Mohn, Zucker, Butter in Flöckchen, etwas Obers und das Vanillemark auf der Arbeitsfläche rasch zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in 4 Portionen teilen und auf bemehlter Arbeitsfläche zu Rollen (2–3 cm) formen. In Frischhaltefolie wickeln und 1 Stunde kühl stellen.
- Den Backofen auf 160 °C Heißluft vorheizen. Die Backbleche mit Backpapier belegen. Die Teigrollen in jeweils 12–15 Stücke schneiden. Daraus Kipferl formen und aufs Blech legen. Im Ofen ca. 12 Minuten goldgelb backen. Mit dem Papier vom Blech ziehen und noch warm mit Staubzucker bestäuben. Abkühlen lassen.
