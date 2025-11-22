Das Higgins-Erfolgs-Geheimnis aus Wien

Neue Mode-Kette »Higgins« will von Österreich aus die Welt erobern. Gründer Sven Voth über die großen Black Week- Angebote, die geplante Expansion und warum er das Fuchskostüm trägt.

Im Herbst ist die neue Modekette Higgins unter großem Tamtam mit Influencern, Sportshows und erfolgreichen Start-Events ins Leben gerufen worden. Gleich an zehn Standorten in ganz Österreich. „Das ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt Sven Voth, der Higgins gegründet hat, um starke Marken zu günstigen Preisen an die Kunden zu bringen, die „entweder nicht mehr zahlen können oder nicht mehr zahlen wollen.“

Starke Marken. So gibt es „Under Armour“-Schuhe schon ab 39, 49 oder auch 59 Euro, oder auch Kleidung und Schuhe von Puma, Alpha Industries, Bruno Banani, Crocs oder Urban Classics. „Die Marke JJ Rebel kommt sehr gut an“, sagt Voth gegenüber oe24. „Überrascht hat uns allerdings, dass unsere Eigenmarke Higgins die beliebteste ist. Da laufen auch gerne Leute mit Higgins-Shirts herum, das ist etwas, was ich auch schon mit Snipes geschafft habe.“

"Von Österreich aus durchstarten"

Vor Higgins hat Sven Voth nämlich die Sneaker-Kette Snipes international erfolgreich gemacht, mit mehr als 800 Geschäften weltweit. Mittlerweile hat die Deichmann-Gruppe Snipes übernommen. Und Voth damit zum Multimillionär gemacht. Der will jetzt erneut durchstarten – diesmal aus Österreich. „Higgins hat hier begonnen, ich wohne mit meiner Familie in Wien, von hier aus wollen wir expandieren.“

40 % Rabatt in der Blackweek bei Higgins

Start. Aktuell testet Higgins das Konzept mit zehn Stores: „Wir frühstücken die ganzen Handels-Highlights ab“, sagt Voth. Wir haben mit dem Schulstart („Back to School“) begonnen, dann Halloween und die Herbstferien mitgenommen, jetzt kommt die Black Week und dann Weihnachten und Ferien.“ Das eingängige Motto von Higgins: „Wer mehr zahlt, ist dümmer. Immer!“

Die Higgins Black Week startet am Montag und läuft bis zum Samstag, den 29.11.25.

An den ersten drei Tagen profitieren Kunden von einem 40 %-Rabatt auf spezifische Kategorien: Am Montag gibt es 40 % auf alle Jacken, am Dienstag 40 % auf alle Schuhe und am Mittwoch 40 % auf alle Pullis.

Der Rabatt von 40 % gilt auch noch am Donnerstag – auf alle Hosen.

Zum großen Finale am Freitag (28.11.) und Samstag (29.11.) gibt es jeweils 30 % Rabatt auf alles.

„Wir wollen sehen, wie das ankommt“, sagt Voth gegenüber oe24. Noch befinde man sich in der Testphase. Im neuen Jahr ist dann die Expansion geplant. Jemand der mehr als 800 Stores bei Snipes geschaffen hat, will es schließlich wissen. Auch schon jetzt bereitet er das Team – rund 60 Mitarbeiter in den Stores und rund ein Dutzend in der Basis – auf die Expansion vor.

"Jeder im Führungs-team trug Kostüm"

Das große Fuchskostüm (siehe oben), welche das Maskottchen Mr. Higgins zeigt, den schlauen Sparfuchs, das hat jeder im Führungsteam schon einmal getragen. „Die Leute sollen wissen, wie es sich im Kostüm anfühlt. Und ich muss sagen, man fühlt sich wie ein Superstar, so wie Justin Timberlake“, sagt Sven Voth.

„Alle wollen ein High-Five, eine Umarmung oder einen streicheln.“ Wie hält man das im Kostüm überhaupt länger aus? Das Geheimnis: Im Kopf des Fuchses ist ein Ventillator, der für kühle Luft sorgt.

Der Fuchs sorgt für Mega-Promotion, war schon bei Sport-Events auf dem Spielfeld, etwa beim Münzwurf, und saß auch schon einmal bei Fellner! Live im Studio. Die österreichische Erfolgsgeschichte will Voth jetzt weiterschreiben, sagt: „Die meisten Kunden gehen mit mehr als nur einem Piece aus unseren Geschäften, viele sind begeistert, dass es Marken zu tiefen Preisen gibt. Das Konzept geht bisher auf.“