BILLA richtet Online-Service neu aus: Voller Fokus auf Click & Collect
Digital-Angebot

BILLA richtet Online-Service neu aus: Voller Fokus auf Click & Collect

20.11.25, 15:14
Billa passt sein Online-Angebot strategisch an. Der Fokus wird künftig auf zwei erfolgreiche Services gelegt: die unmittelbare Expresszustellung via Quick Commerce in Kooperation mit foodora und den Abholservice Click & Collect.

Billa richtet sein Online-Service neu aus und legt den vollen Fokus auf Click & Collect. Die Online-Zustellung wird ab Februar 2026 auch in Wien und Niederösterreich eingestellt. Bis Ende Jänner 2026 ist die Zustellung weiter möglich. Damit reagiert BILLA auf ein sich veränderndes Kundenverhalten und steigende Kosten der letzten Meile.

Starkes Wachstum bei Click&Collect und QuickCommerce

Kundinnen und Kunden können weiterhin bequem online bestellen - entweder zur direkten Abholung mit Click&Collect oder mittels Expresslieferung über die Partnerplattform foodora. Beide Services entwickeln sich sehr positiv und wurden kontinuierlich ausgebaut. So verzeichnet Click&Collect ein dreistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, die Verkäufe sind um mehr als 90 Prozent angestiegen. Aktuell wird der Abholservice Click & Collect an rund 500 BILLA und BILLA PLUS Märkten angeboten. Bestellungen können bei BILLA PLUS ohne Wartezeiten an einem eigens eingerichteten Counter abgeholt werden, inklusive eigenem Click&Collect-Parkplatz.
Auch das QuickCommerce-Angebot in Kooperation mit foodora wurde im Herbst 2024 neben Wien und Graz auf weitere Städte wie Linz, Traun, Salzburg und Innsbruck erweitert.

Diese Neuausrichtung ist eine konsequente Antwort auf verändertes Konsumverhalten und wirtschaftliche Rahmenbedingungen – mit dem Ziel, ein zukunftsfähiges, kundenorientiertes Online-Erlebnis zu bieten.

Job-Angebot für alle Mitarbeiter:innen in Lagerstandorten

Für die rund 250 Mitarbeiter:innen aus den beiden Lagerstandorten FFC (Food Fulfillment Center) in Wien wird es konkrete Jobangebote innerhalb des Unternehmens geben und sie werden beim Jobwechsel unterstützt.

Digitale Services: Schwerpunkt auf Einkaufserlebnis und Prozesse

Die Digitalisierung schreitet zügig voran, auch digitale Services bleiben ein zentraler Schwerpunkt. Im Mittelpunkt stehen ein modernes Einkaufserlebnis, das Zeit spart und den Alltag erleichtert ebenso wie Arbeitserleichterungen für die Mitarbeitenden - von personalisierten Angeboten über vereinfachte Bestell- und Abholprozesse bis hin zum Ausbau von Self-Checkout-Kassen oder digitalen Preisschildern. Auch Künstliche Intelligenz unterstützt bereits heute bei der Nachfrageprognose, der Optimierung von Lagerbeständen und der Prozessvereinfachung in den Märkten - etwa durch KI-gestützte Bots, die internes Wissen für unsere Mitarbeiter:innen schnell und einfach zugänglich machen.

