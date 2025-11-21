Magna Steyr in Graz montiert chinesisches Elektro-SUV

Modell V-Home ist ein weiterer Auftrag aus China für das steirische Werk des kanadischen Autozulieferers Magna, der vom Steirer Frank Stronach gegründet wurde

Der chinesische Pkw-Hersteller GAC kooperiert mit dem kanadischen Autobauer Magna und lässt in dessen Werk in Graz ab nun sein SUV-Modell V-Home der Marke Aion für den europäischen Markt montieren. Magna Steyr hat damit in der steirischen Landeshauptstadt einen weiteren Auftrag für ein chinesisches Elektroauto eingefahren. Details zu der vereinbarten Montage wurden nicht bekanntgegeben.

SUV-Modell V-Home der Marke Aion - gehört zur GAC (Guangzhou Automobile Group). GAC ist mit rund 100.000 Mitarbeitern einer der Big Player in der chinesischen Autoindustrie. © GAC

"Die Zusammenarbeit unterstreicht das regionale Engagement von GAC und erweitert Montage, Lieferung und Vertrieb, während sie gleichzeitig Magnas führende Position in der Fahrzeugherstellung hervorhebt", so Magna am Freitag in einer Presseaussendung. Der Aion V wird unter anderem in Finnland, Polen und Portugal angeboten. "GAC plant,durch neue Partnerschaften sowie Service- und Vertriebsnetze in weitere europäische Märkte zu expandieren", betonte Magna.

Big Player

GAC (Guangzhou Automobile Group) ist mit rund 100.000 Mitarbeitern einer der Big Player in der chinesischen Autoindustrie. Magna Steyr in Graz hatte erst im September einen Fertigungsauftrag des chinesischen E-Autoherstellers XPeng bekanntgegeben. Es handelt sich um die SUV-Modelle G6 und G9, die Produktion ist bereits angelaufen. Der kanadische Autozulieferer Magna wurde von dem Steirer Frank Stronach gegründet, der in jungen Jahren nach Nordamerika auswanderte.