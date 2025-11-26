Demel enthüllt das ultimative Vanillekipferl-Geheimrezept

Die Wiener Traditions-Konditorei Demel verrät endlich ihr legendäres Vanillekipferl-Rezept! Perfekt für die Festtage, als süßes Geschenk oder einfach für den eigenen Genuss: Hier erfahren Sie, wie man diese himmlischen, zarten Kipferl mit der perfekten Vanillenote zaubert.
Das beste Vanillekipferl-Rezept von Demel
© Getty Images
ZUTATEN FÜR 150 STÜCK
- 300 g glattes Mehl 25o g Butter
- 100 g Staubzucker
- 10 g Vanillezucker
- 150 g geriebene Haselnüsse
- Staubzucker und Vanillezucker für das Bestreuen
Zubereitung *leicht* 45 Minuten
- Nüsse in einer Pfanne ohne Zugabe von Fett leicht rösten. Nüsse auskühlen lassen.
- Zimmerwarme Butter, Staubzucker, Vanillezucker, Haselnüsse und ein wenig Mehl in einer Küchenmaschine vermengen. Restliches Mehl nach und nach dazugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Teig in Frischhaltefolie einschlagen und mindestens 1 Stunde im Kühlschrank rasten lassen.
- Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen. Teig zu 1,5 cm dicken Strängen rollen, davon circa 5 g schwere Stücke abschneiden und jedes Teigstück zu einem Kipferl formen (siehe Tipp). Kipferln auf ein mit Backtrennpapier belegtes Blech legen und im Backrohr bei 160 °C circa 15 Minuten backen (die Kipferl sollen an den Rändern goldbraun werden).
- Kipferln noch heiß mit einer Mischung aus Staubzucker und Vanillezucker bestreuen. Falls nötig, im ausgekühlten Zustand noch einmal zuckern.
TIPP:
Das große Geheimnis des Vanillekipferlbackens liegt in der Konsistenz des Teigs, der mürb, aber nicht brüchig sein sollte, und im Arbeitstempo. Wenn man den Teig zu lange mit den Händen bearbeitet, schmilzt die Butter durch das Einwirken der Körperwärme. Der Teig wird „brandig“.