Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Eurowings Flugzeug
© getty

Notlandung

Horror in der Luft: Passagier stirbt während Flug

04.12.25, 20:52
Teilen

Auf einem Eurowings-Flug von Gran Canaria nach Hamburg ist ein Passagier gestorben. 

Die Maschine mit sechs Crew-Mitgliedern und 175 Passagieren an Bord habe wegen des medizinischen Notfalls außerplanmäßig in Bilbao zwischenlanden müssen, teilte die Airline mit. Zuvor hatten das "Hamburger Abendblatt" und weitere deutsche Medien berichtet. Der Vorfall hatte sich bereits am Sonntag ereignet.

Reanimationsmaßnahmen erfolglos

Trotz sofort eingeleiteter Versorgung und Reanimationsmaßnahmen durch die Crew sei der Passagier noch an Bord der A320 verstorben. Der Flug sei danach nicht sofort fortgesetzt worden, sondern erst am nächsten Tag. Besatzung und Passagiere verbrachten die Nacht in der spanischen Stadt.

Eurowings sprach den Angehörigen des Verstorbenen ihr Mitgefühl aus. Nach Angaben der Zeitung "Euro Weekly News" soll es sich um einen Rentner gehandelt haben, der mit seiner Tochter unterwegs war und während des Fluges einen Herzinfarkt erlitt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden