Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Polin bewarf Polizeistreife mit Glasflasche
© GettyImages

Festnahme

Polin bewarf Polizeistreife mit Glasflasche

02.12.25, 13:52
Teilen

Zuerst schrie sie nationalsozialistische Parolen in einer Bim, dann bewarf sie eine Polizeistreife mit einer Glasflasche.

Wien. Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag im 9. Wiener Gemeindebezirk. Ein an einer roten Ampel haltender Streifenkraftwagen der Bereitschaftseinheit Wien wurde gegen 9.45 Uhr auf der Friedensbrücke mit einer Glasflasche beworfen und dadurch beschädigt.

Die Beamten konnten die Tatverdächtige, die soeben aus einer Straßenbahn ausgestiegen war, anhalten. Zeugen gaben an, dass die 39-jährige Polin während der Straßenbahnfahrt mehrfach nationalsozialistische Parolen gerufen haben soll. "Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich zudem heraus, dass die 39-Jährige am vergangenen Samstag einen weiteren Streifenkraftwagen ebenfalls mit einem Gegenstand beworfen und dabei auch Sachschaden verursacht haben soll", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung sowie wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz angezeigt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden