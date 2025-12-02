Polin bewarf Polizeistreife mit Glasflasche

Zuerst schrie sie nationalsozialistische Parolen in einer Bim, dann bewarf sie eine Polizeistreife mit einer Glasflasche.

Wien. Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag im 9. Wiener Gemeindebezirk. Ein an einer roten Ampel haltender Streifenkraftwagen der Bereitschaftseinheit Wien wurde gegen 9.45 Uhr auf der Friedensbrücke mit einer Glasflasche beworfen und dadurch beschädigt.

Die Beamten konnten die Tatverdächtige, die soeben aus einer Straßenbahn ausgestiegen war, anhalten. Zeugen gaben an, dass die 39-jährige Polin während der Straßenbahnfahrt mehrfach nationalsozialistische Parolen gerufen haben soll. "Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich zudem heraus, dass die 39-Jährige am vergangenen Samstag einen weiteren Streifenkraftwagen ebenfalls mit einem Gegenstand beworfen und dabei auch Sachschaden verursacht haben soll", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung sowie wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz angezeigt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.