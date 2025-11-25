Weihnachtskekse in Rekordzeit: 4 Blitz-Rezepte für die Adventzeit

Weihnachten ohne Kekse backen? Unvorstellbar! Doch nicht jeder hat die Zeit oder Lust, stundenlang in der Küche zu stehen. Deshalb haben wir die besten Blitz-Rezepte zusammengestellt, die nicht nur fantastisch schmecken, sondern auch garantiert für Weihnachtsstimmung sorgen.

Weihnachten steht vor der Tür, und was darf da auf keinen Fall fehlen? Richtig, selbstgebackene Kekse! Für alle, die in Rekordzeit festliche Leckereien zaubern möchten, haben wir die perfekten Blitz-Rezepte parat. In nur wenigen Minuten können Sie köstliche Weihnachtskekse backen, die garantiert für eine festliche Stimmung sorgen, ohne stundenlanges Rühren und Warten.

Schnelle Ausstech-Kekse

© Getty Images

Die perfekte Lösung für alle, die wenig Zeit haben, aber trotzdem nicht auf selbstgebackene Kekse verzichten möchten.

Zutaten:

250 g Weizenmehl

90 g Zucker

125 g kalte Butter

1 Ei

Zubereitung *30 Minuten*:

Mehl und Zucker in eine Schüssel geben, die kalte Butter in kleinen Stücken und das Ei hinzufügen. Alles zu einem Mürbteig verkneten, der Teig wird anfangs etwas bröselig, aber mit weiterem Kneten wird er schön geschmeidig. Den Teig zu zwei Kugeln formen, leicht flachdrücken und für mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Teig portionsweise aus dem Kühlschrank holen, ausrollen und nach Belieben ausstechen. Die Kekse auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und ca. 10-12 Minuten backen. So einfach und so lecker!

10-Minuten Zimt-Churros-Cookies

© Getty Images

Mit diesem Rezept zaubern Sie in nullkommanichts köstliche, zimtig-süße Cookies, die perfekt zur Weihnachtszeit passen.

Zutaten:

275 g Butter

200 g brauner Zucker

50 g weißer Zucker

1 Prise Salz

1 TL Zitronensaft

2 TL Vanilleextrakt

2 Eier

330 g Weizenmehl

1 TL Backpulver

½ TL Backnatron

Zimt und Zucker

Zubereitung *10 Minuten*:

Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Butter, beide Zuckersorten und Salz in einer großen Schüssel cremig schlagen. Zitronensaft, Vanilleextrakt sowie das Ei und Eigelb unterrühren. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver und Backnatron vermengen und dann unter die Butter-Zucker-Mischung heben. Kleine, walnussgroße Kugeln aus dem Teig formen und in einer Mischung aus Zimt und Zucker wälzen. Auf ein Backblech legen und leicht flachdrücken. Im vorgeheizten Ofen etwa 10 Minuten backen. Anschließend auf einem Gitter auskühlen lassen – fertig sind die himmlischen Zimt-Churros-Cookies!

Hafermakronen

© Getty Images

Haferflocken, Butter und Zucker machen diese Makronen zu einem tollen Snack für die Feiertage und sie sind im Handumdrehen fertig!

Zutaten:

250 g kernige Haferflocken

150 g weiche Butter

150 g feiner Zucker

2 Eier

100 g Mehl

2 TL Backpulver

1 TL Zimt

1 Prise Nelkenpulver

1 Prise Salz

Zubereitung *30 Minuten*:

Zuerst die Haferflocken in einer Pfanne mit etwas Butter und Zucker anrösten, bis sie eine goldbraune Farbe bekommen und duften. Danach abkühlen lassen. In einer Rührschüssel die Butter mit dem Zucker und den Eiern zu einer schaumigen Masse schlagen. Mehl, Backpulver, Zimt, Nelkenpulver und Salz vermischen und unter die Butter-Ei-Mischung rühren. Dann die gerösteten Haferflocken dazugeben. Mit einem Teelöffel kleine Häufchen auf ein Backblech setzen und bei 175-185 °C für 10-15 Minuten goldbraun backen. Diese Makronen sind einfach und lecker – ideal für die schnelle Weihnachtsbäckerei!

Rumkugeln

© Getty Images

Keine Weihnachtszeit ohne Rumkugeln! Diese sind super schnell gemacht und schmecken einfach himmlisch.

Zutaten:

100 g weiche Butter

100 g gesiebter Staubzucker

1 Pck. Vanillin-Zucker

100 g geröstete, gemahlene Haselnüsse

120 g geröstetes Kokosette

100 g geriebene Zartbitterkuvertüre

5 EL Rum

60 g Kokosette zum Wälzen

50 g Schokoladenstreusel

Zubereitung:

Butter mit Staubzucker und Vanillin-Zucker schaumig schlagen. Haselnüsse, Kokosette, Kuvertüre und Rum dazugeben und alles zu einer geschmeidigen Masse verrühren. Aus der Masse kleine Kugeln formen und in Kokosette oder Schokoladenstreuseln wälzen. Die fertigen Rumkugeln in Konfektförmchen setzen und bis zum Servieren im Kühlschrank kaltstellen.

Ein wahrer Genuss für alle, die es in der Weihnachtszeit nicht abwarten können!