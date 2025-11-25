Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Rezepte
  4. Backen und Mehlspeisen
Weihnachtskekse in Rekordzeit: 4 Blitz-Rezepte für die Adventzeit
© Getty Images

Last-Minute-Backen

Weihnachtskekse in Rekordzeit: 4 Blitz-Rezepte für die Adventzeit

25.11.25, 12:33
Teilen

Weihnachten ohne Kekse backen? Unvorstellbar! Doch nicht jeder hat die Zeit oder Lust, stundenlang in der Küche zu stehen. Deshalb haben wir die besten Blitz-Rezepte zusammengestellt, die nicht nur fantastisch schmecken, sondern auch garantiert für Weihnachtsstimmung sorgen. 

Weihnachten steht vor der Tür, und was darf da auf keinen Fall fehlen? Richtig, selbstgebackene Kekse! Für alle, die in Rekordzeit festliche Leckereien zaubern möchten, haben wir die perfekten Blitz-Rezepte parat. In nur wenigen Minuten können Sie köstliche Weihnachtskekse backen, die garantiert für eine festliche Stimmung sorgen, ohne stundenlanges Rühren und Warten. 

Schnelle Ausstech-Kekse

Weihnachtskekse in Rekordzeit: 4 Blitz-Rezepte für die Adventzeit
© Getty Images

Die perfekte Lösung für alle, die wenig Zeit haben, aber trotzdem nicht auf selbstgebackene Kekse verzichten möchten.

Lesen Sie auch

Zutaten:

  • 250 g Weizenmehl
  • 90 g Zucker
  • 125 g kalte Butter
  • 1 Ei

Zubereitung *30 Minuten*:

  1. Mehl und Zucker in eine Schüssel geben, die kalte Butter in kleinen Stücken und das Ei hinzufügen. Alles zu einem Mürbteig verkneten, der Teig wird anfangs etwas bröselig, aber mit weiterem Kneten wird er schön geschmeidig.
  2. Den Teig zu zwei Kugeln formen, leicht flachdrücken und für mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.
  3. Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Teig portionsweise aus dem Kühlschrank holen, ausrollen und nach Belieben ausstechen.
  4. Die Kekse auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und ca. 10-12 Minuten backen. So einfach und so lecker!

10-Minuten Zimt-Churros-Cookies

Weihnachtskekse in Rekordzeit: 4 Blitz-Rezepte für die Adventzeit
© Getty Images

Mit diesem Rezept zaubern Sie in nullkommanichts köstliche, zimtig-süße Cookies, die perfekt zur Weihnachtszeit passen.

Zutaten:

  • 275 g Butter
  • 200 g brauner Zucker
  • 50 g weißer Zucker
  • 1 Prise Salz
  • 1 TL Zitronensaft
  • 2 TL Vanilleextrakt
  • 2 Eier
  • 330 g Weizenmehl
  • 1 TL Backpulver
  • ½ TL Backnatron
  • Zimt und Zucker

Zubereitung *10 Minuten*:

  1. Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Butter, beide Zuckersorten und Salz in einer großen Schüssel cremig schlagen.
  2. Zitronensaft, Vanilleextrakt sowie das Ei und Eigelb unterrühren. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver und Backnatron vermengen und dann unter die Butter-Zucker-Mischung heben.
  3. Kleine, walnussgroße Kugeln aus dem Teig formen und in einer Mischung aus Zimt und Zucker wälzen. Auf ein Backblech legen und leicht flachdrücken.
  4. Im vorgeheizten Ofen etwa 10 Minuten backen. Anschließend auf einem Gitter auskühlen lassen – fertig sind die himmlischen Zimt-Churros-Cookies!

Hafermakronen

Weihnachtskekse in Rekordzeit: 4 Blitz-Rezepte für die Adventzeit
© Getty Images

Haferflocken, Butter und Zucker machen diese Makronen zu einem tollen Snack für die Feiertage und sie sind im Handumdrehen fertig!

Zutaten:

  • 250 g kernige Haferflocken
  • 150 g weiche Butter
  • 150 g feiner Zucker
  • 2 Eier
  • 100 g Mehl
  • 2 TL Backpulver
  • 1 TL Zimt
  • 1 Prise Nelkenpulver
  • 1 Prise Salz

Zubereitung *30 Minuten*:

  1. Zuerst die Haferflocken in einer Pfanne mit etwas Butter und Zucker anrösten, bis sie eine goldbraune Farbe bekommen und duften. Danach abkühlen lassen. In einer Rührschüssel die Butter mit dem Zucker und den Eiern zu einer schaumigen Masse schlagen.
  2. Mehl, Backpulver, Zimt, Nelkenpulver und Salz vermischen und unter die Butter-Ei-Mischung rühren. Dann die gerösteten Haferflocken dazugeben.
  3. Mit einem Teelöffel kleine Häufchen auf ein Backblech setzen und bei 175-185 °C für 10-15 Minuten goldbraun backen. Diese Makronen sind einfach und lecker – ideal für die schnelle Weihnachtsbäckerei!

Rumkugeln

Weihnachtskekse in Rekordzeit: 4 Blitz-Rezepte für die Adventzeit
© Getty Images

Keine Weihnachtszeit ohne Rumkugeln! Diese sind super schnell gemacht und schmecken einfach himmlisch.

Zutaten:

  • 100 g weiche Butter
  • 100 g gesiebter Staubzucker
  • 1 Pck. Vanillin-Zucker
  • 100 g geröstete, gemahlene Haselnüsse
  • 120 g geröstetes Kokosette
  • 100 g geriebene Zartbitterkuvertüre
  • 5 EL Rum
  • 60 g Kokosette zum Wälzen
  • 50 g Schokoladenstreusel

Zubereitung:

  1. Butter mit Staubzucker und Vanillin-Zucker schaumig schlagen. Haselnüsse, Kokosette, Kuvertüre und Rum dazugeben und alles zu einer geschmeidigen Masse verrühren.
  2. Aus der Masse kleine Kugeln formen und in Kokosette oder Schokoladenstreuseln wälzen.
  3. Die fertigen Rumkugeln in Konfektförmchen setzen und bis zum Servieren im Kühlschrank kaltstellen.

Ein wahrer Genuss für alle, die es in der Weihnachtszeit nicht abwarten können!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden