Weihnachtskekse in Rekordzeit: 4 Blitz-Rezepte für die Adventzeit

Weihnachten steht vor der Tür, und was darf da auf keinen Fall fehlen? Richtig, selbstgebackene Kekse! Für alle, die in Rekordzeit festliche Leckereien zaubern möchten, haben wir die perfekten Blitz-Rezepte parat. In nur wenigen Minuten können Sie köstliche Weihnachtskekse backen, die garantiert für eine festliche Stimmung sorgen, ohne stundenlanges Rühren und Warten.
Schnelle Ausstech-Kekse
Die perfekte Lösung für alle, die wenig Zeit haben, aber trotzdem nicht auf selbstgebackene Kekse verzichten möchten.
Zutaten:
- 250 g Weizenmehl
- 90 g Zucker
- 125 g kalte Butter
- 1 Ei
Zubereitung *30 Minuten*:
- Mehl und Zucker in eine Schüssel geben, die kalte Butter in kleinen Stücken und das Ei hinzufügen. Alles zu einem Mürbteig verkneten, der Teig wird anfangs etwas bröselig, aber mit weiterem Kneten wird er schön geschmeidig.
- Den Teig zu zwei Kugeln formen, leicht flachdrücken und für mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.
- Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Teig portionsweise aus dem Kühlschrank holen, ausrollen und nach Belieben ausstechen.
- Die Kekse auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und ca. 10-12 Minuten backen. So einfach und so lecker!
10-Minuten Zimt-Churros-Cookies
Mit diesem Rezept zaubern Sie in nullkommanichts köstliche, zimtig-süße Cookies, die perfekt zur Weihnachtszeit passen.
Zutaten:
- 275 g Butter
- 200 g brauner Zucker
- 50 g weißer Zucker
- 1 Prise Salz
- 1 TL Zitronensaft
- 2 TL Vanilleextrakt
- 2 Eier
- 330 g Weizenmehl
- 1 TL Backpulver
- ½ TL Backnatron
- Zimt und Zucker
Zubereitung *10 Minuten*:
- Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Butter, beide Zuckersorten und Salz in einer großen Schüssel cremig schlagen.
- Zitronensaft, Vanilleextrakt sowie das Ei und Eigelb unterrühren. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver und Backnatron vermengen und dann unter die Butter-Zucker-Mischung heben.
- Kleine, walnussgroße Kugeln aus dem Teig formen und in einer Mischung aus Zimt und Zucker wälzen. Auf ein Backblech legen und leicht flachdrücken.
- Im vorgeheizten Ofen etwa 10 Minuten backen. Anschließend auf einem Gitter auskühlen lassen – fertig sind die himmlischen Zimt-Churros-Cookies!
Hafermakronen
Haferflocken, Butter und Zucker machen diese Makronen zu einem tollen Snack für die Feiertage und sie sind im Handumdrehen fertig!
Zutaten:
- 250 g kernige Haferflocken
- 150 g weiche Butter
- 150 g feiner Zucker
- 2 Eier
- 100 g Mehl
- 2 TL Backpulver
- 1 TL Zimt
- 1 Prise Nelkenpulver
- 1 Prise Salz
Zubereitung *30 Minuten*:
- Zuerst die Haferflocken in einer Pfanne mit etwas Butter und Zucker anrösten, bis sie eine goldbraune Farbe bekommen und duften. Danach abkühlen lassen. In einer Rührschüssel die Butter mit dem Zucker und den Eiern zu einer schaumigen Masse schlagen.
- Mehl, Backpulver, Zimt, Nelkenpulver und Salz vermischen und unter die Butter-Ei-Mischung rühren. Dann die gerösteten Haferflocken dazugeben.
- Mit einem Teelöffel kleine Häufchen auf ein Backblech setzen und bei 175-185 °C für 10-15 Minuten goldbraun backen. Diese Makronen sind einfach und lecker – ideal für die schnelle Weihnachtsbäckerei!
Rumkugeln
Keine Weihnachtszeit ohne Rumkugeln! Diese sind super schnell gemacht und schmecken einfach himmlisch.
Zutaten:
- 100 g weiche Butter
- 100 g gesiebter Staubzucker
- 1 Pck. Vanillin-Zucker
- 100 g geröstete, gemahlene Haselnüsse
- 120 g geröstetes Kokosette
- 100 g geriebene Zartbitterkuvertüre
- 5 EL Rum
- 60 g Kokosette zum Wälzen
- 50 g Schokoladenstreusel
Zubereitung:
- Butter mit Staubzucker und Vanillin-Zucker schaumig schlagen. Haselnüsse, Kokosette, Kuvertüre und Rum dazugeben und alles zu einer geschmeidigen Masse verrühren.
- Aus der Masse kleine Kugeln formen und in Kokosette oder Schokoladenstreuseln wälzen.
- Die fertigen Rumkugeln in Konfektförmchen setzen und bis zum Servieren im Kühlschrank kaltstellen.
Ein wahrer Genuss für alle, die es in der Weihnachtszeit nicht abwarten können!