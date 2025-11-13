Naschen ohne schlechtes Gewissen: Zuckerfreie Keks-Rezepte für die Weihnachtszeit

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und mit ihr das große Keksebacken! Doch leider sind viele der Leckereien wahre Kalorienbomben. Für alle, die den Winter nicht mit ein paar Extra-Kilos überstehen wollen, gibt es eine gute Nachricht: Kekse können auch ohne Zucker köstlich schmecken!
Ob auf dem Christkindlmarkt, beim festlichen Familienessen oder beim gemütlichen Backen zu Hause, in der Adventzeit lauern überall kalorienreiche Versuchungen, die sich schnell auf die Hüften schlagen. Doch wer möchte schon auf die süßen Genüsse verzichten? Das müssen Sie auch nicht! Mit diesen zuckerfreien Rezepten können Sie ohne schlechtes Gewissen in die Keksdose greifen und sich eine süße Auszeit gönnen.
Kekse zum Ausstechen
Zutaten
- 250 g Dinkelmehl Type 630 + etwas zum Ausrollen
- 80 g gemahlene Mandeln
- 4 TL Backpulver
- 1 Prise Bourbonvanille
- 100 g weiche Butter
- 165 g Apfelmark
- 1 Ei
Zubereitung:
- Mehl, Mandeln, Backpulver und Vanille in einer Schüssel vermengen. Butter in Würfeln dazugeben.
- Apfelmark und Ei dazu und alles kräftig zu einem geschmeidigen Teig kneten.
- Ab in den Kühlschrank für mindestens eine Stunde! (Kühlzeit ist ein Muss, damit der Teig sich gut ausrollen lässt.)
- Ausrollen, ausstechen und bei 180 °C backen – goldbraun und köstlich!
Vanillekipferl
Zutaten
- 100 g gemahlene Mandeln
- 50 g gemahlene Haselnüsse
- 130 g Dinkelmehl Typ 812
- 100 g weiche (vegane) Butter
- 100 g Softdatteln
- 1 Prise Salz
- ½ TL gemahlene Vanille
- 5 EL gemahlene Mandeln zum Wälzen
Zubereitung
- Datteln im Mixer klein pürieren, die Nüsse rösten und mit den anderen Zutaten zu einem Mürbteig verarbeiten.
- Kugel formen, 30 Minuten kaltstellen und dann zu kleinen Kipferln formen.
- Ab in den Ofen bei 180 °C – nach 8–10 Minuten goldbraun herausnehmen und in gemahlenen Mandeln wälzen. Fertig ist der winterliche Traum!
Weiche Lebkuchen
Zutaten
- 200 g gemahlene Haselnüsse
- 200 g Dinkelmehl 630
- 2 TL Weinsteinbackpulver
- 1 TL Natron
- 2 TL Lebkuchengewürz
- 1 EL Kakaopulver
- ½ TL Zimt
- 50 g Kokosöl
- 100 g Datteln
- 160 g Apfelmark
- 1 TL Zitronensaft
Glasur:
- 40 g Kakaobutter
- 2 EL Kakaopulver
- 1 TL Cashewmus
- 2 EL Ahornsirup oder Dattelmus
Zubereitung
- Die Haselnüsse rösten, dann alles mit den trockenen Zutaten vermengen.
- Datteln pürieren, Apfelmark und Kokosöl dazu – und zack, der Teig ist fertig!
- Teig ausrollen, in Formen stechen und bei 180 °C etwa 10 Minuten backen.
- Kakaobutter schmelzen, mit Kakaopulver und Nussmus vermengen und die Lebkuchen glasieren. Fertig!
Spekulatius-Kekse
Zutaten
- 50 g gemahlene Mandeln
- 80 g Dinkelmehl 630
- 80 g (vegane) Butter
- 80 g Datteln
- 2 TL Spekulatiusgewürz
- 1 Msp Weinsteinbackpulver
- Prise Salz
Zubereitung
- Datteln zerkleinern, mit Butter und den trockenen Zutaten zu einem Teig verkneten.
- Den Teig eine halbe Stunde ruhen lassen, dann ausrollen und nach Belieben ausstechen oder mit einer Musterrolle verzieren.
- Bei 180 °C 8–10 Minuten backen und die Küche duftet nach Weihnachten!
Haselnussmakronen
Zutaten
- 2 Eiweiß
- 200 g gemahlene Haselnüsse
- 50 g Softdatteln
- 1 Prise Salz
- 1 Msp Vanille gemahlen
- ½ TL Zimt
- 20-25 ganze Haselnüsse
Zubereitung
- Eiweiß mit Salz steif schlagen, Datteln klein schneiden und unter die Nüsse mischen.
- Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf ein Backblech setzen und je eine ganze Haselnuss in die Mitte drücken.
- Bei 150 °C ca. 20 Minuten backen – knusprig, nussig und so lecker!
Mit diesen zuckerfreien Keks-Rezepten können Sie ganz ohne schlechtes Gewissen die festliche Zeit genießen.