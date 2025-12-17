Alles zu oe24VIP
Schokobusserln: Das Rezept zu Ihren neuen Lieblings-Weihnachtskeksen
© Getty Images

Suchtgefahr

Schokobusserln: Das Rezept zu Ihren neuen Lieblings-Weihnachtskeksen

17.12.25, 14:09
Schokobusserln sind einfach zuzubereiten, machen sowohl optisch als auch geschmacklich ordentlich was her und sind ein Muss für alle Keks-Liebhaber. 

Schokobusserln 

Schokobusserln
© Demel & Gerstner

ZUTATEN FÜR 30 STÜCK

  • 100 g Zartbitterschokolade
  • 50 g Butter
  • 1 Ei
  • 1 Eidotter
  • 60 g Staubzucker
  • ½ TL Zimt
  • 1 Msp. Vanillemark
  • 1 Msp. Backpulver
  • 2 TL Kakaopulver
  • 50 g glutenfreie Mehlmischung
  • 50 g gemahlene Haselnüsse
  • 1½ TL geschrotete Leinsamen
  • Staubzucker, zum Wälzen

Zubereitung *leicht* 45 Minuten

  1. Die Schokolade klein hacken und mit der Butter in einem Topf schmelzen lassen. Ei, Eidotter, Staubzucker, Zimt, Vanille, Backpulver, Kakao, Mehl, Nüsse und Leinsamen in einer Schüssel mit dem Handrührgerät verquirlen. Die Schokoladenbutter unterrühren. Den Teig etwa 3 Stunden kalt stellen. Anfangs ist der Teig sehr weich, wird beim Kühlen aber fester.
  2. Den Backofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Staubzucker auf einen Teller sieben.
  3. Mit Teelöffeln kleine Teigportionen abnehmen, zu Kugeln rollen, im Staubzucker wälzen und mit etwas Abstand zueinander auf das Backblech setzen. Im Ofen 12-15 Minuten backen. Auf dem Blech erkalten lassen.

TIPP: Die Kekse luftdicht verpacken (z. B. Keksdose) und vor dem Verzehr am besten ca. 4 Tage durchziehen lassen.

